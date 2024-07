Pfiffe gegen Cucurella: "Es ist eine Schande"

Dass Marc Cucurella beim EM-Halbfinale gegen Frankreich ausgepfiffen wurde, regte seine spanischen Teamkollegen auf. Er selbst war vor allem ratlos.

"Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten": Marc Cucurella wurde gegen Frankreich bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. IMAGO/Sportimage

Als der Stadionsprecher am Dienstagabend in München seinen Namen nannte, war bereits absehbar, dass das ohnehin schon schwierige EM-Halbfinale gegen Frankreich für Marc Cucurella noch ein wenig schwieriger werden würde. Von Beginn an wurde Spaniens Rechtsverteidiger von deutschen Fans im Publikum ausdauernd und gnadenlos ausgepfiffen, nachdem ihm im Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 n. V.) ein Handspiel unterlaufen war, das jedoch keinen Elfmeter für den Gastgeber nach sich gezogen hatte.

"Ich finde es eine Schande. Kein Spieler hat das verdient", schimpfte Cucurellas eingewechselter Teamkollege Daniel Vivian nach Spaniens Einzug ins EM-Finale (2:1) in der Mixed Zone. "Ich denke, wenn man auf einen Fußballplatz kommt, um jemanden auszubuhen, hat man keinen Respekt vor jemandem, der seine Arbeit macht."

Cucurella machte seine Arbeit gut (kicker-Note 3) und ließ sich von den Pfiffen nicht aus der Ruhe bringen - auch verbal nicht. "Das sind Dinge, die passieren, ich bin nicht schuld an irgendwas", erklärte der 25-jährige Chelsea-Profi gelassen und ein wenig ratlos beim Radiosender Cadena Cope. "Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten, aber so ist es nun mal. Das Wichtigste ist, dass wir im Finale stehen, und das war's."

"Sie haben ihn noch mehr motiviert"

Sein Trainer Luis de la Fuente behauptete, den Grund für die Pfiffe nicht zu kennen. "Aber sie haben ihn noch mehr motiviert. Er ist ein Profi und weiß mit Druck umzugehen." Er sei gegen Respektlosigkeit, betonte de la Fuente, wobei die Menschen, die gepfiffen hätten, weder den Sport noch Deutschland repräsentierten. Deutschland sei ein außergewöhnlicher Gastgeber gewesen.

Abzuwarten bleibt, ob sich die Pfiffe gegen Cucurella im Finale am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Berlin wiederholen, wenn Spanien auf die Niederlande oder England trifft. Auf die spanischen Fans wird er sich gewiss wieder verlassen können: Am Dienstag konterten sie die Pfiffe mit Sprechhören für Cucurella.