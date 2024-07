Pfiffe gegen Cucurella: Eines guten Gastgebers unwürdig

Über 90 Minuten haben einige tausend deutsche Anhänger Marc Cucurella beim 2:1-Halbfinalsieg Spaniens über Frankreich ausgepfiffen. Peinlich, albern und konträr zum Fairplay-Gedanken. Ein Kommentar von kicker-Reporter Benni Hofmann

Immerhin: Inkonsequenz müssen sich die vielen deutschen Fans, die am Dienstagabend den Weg in die Münchner Arena fanden, sicher nicht vorwerfen lassen. Dafür aber, dass sie nicht verstanden haben, wie Fairplay geht und was einen guten Gastgeber ausmacht. Permanent pfiffen die tausenden Anhänger in den weißen und pinken DFB-Trikots Spaniens Marc Cucurella aus. Selbst, als dieser lediglich für einen Ballkontakt, also nur für Sekundenbruchteile, am Leder war. Das ist peinlich und albern zugleich.

Ja. Es war Cucurellas Arm, der Jamal Musialas Schuss am Freitagabend in Dortmund geblockt hatte im Viertelfinale gegen die Iberer, der mutmaßlich das 2:1 für Deutschland bedeutet hätte. Nein, das deutsche Aus ist selbstverständlich nicht die Schuld des Linksverteidigers mit der auffälligen Lockenpracht, sondern die einer in den vergangenen Jahren völlig verquer gestalteten Auslegung einer viel zu kompliziert gefassten Handregel. Ein klarer Fall von Überregulierung.

Es ist Teil des Sports, Siege zu feiern und Niederlagen anzuerkennen. Seien sie auch noch so bitter in ihrem Zustandekommen, und das 1:2 gegen die Spanier war zweifelsfrei ein Ausscheiden, das das höchste Maß an Schmerzlichkeit mit sich brachte. Dass die deutschen Anhänger nach wie vor enttäuscht sind, ist daher verständlich, auch dass sie sauer sind.

Doch wer sich so verhält, wer einen Spieler, der sein Herz auf dem Platz lässt, 90 Minuten lang permanent auspfeift, der hat Fairplay nicht verstanden und verhält sich eines Gastgebers unwürdig. Diese Rolle hat unser Land bislang wirklich vorbildlich ausgefüllt, die EURO hat das Ansehen der Bundesrepublik in Europa gestärkt. Das ist in einer zersplitterten Gesellschaft und einer in Teilen auseinanderdriftenden europäischen Gemeinschaft nicht unwichtig. Es wäre eine Geste im Sinne des Sportsgeists, wenn sich das Finalpublikum in Berlin dies am Sonntag bewusst macht und sich Cucurella gegenüber neutral verhält.