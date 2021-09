Pfiffe für selbstkritischen Nagelsmann: "Ich hab mich immer wohl gefühlt hier"

Der Empfang der Rückkehrer Julian Nagelsmann und Marcel Sabitzer verlief erwartbar, kümmerte den Bayern-Trainer aber relativ wenig. Für den 34-Jährigen war dies sogar "ein Stück weit normal". Darüber hinaus gewährte der Coach auch Einblicke in seine Gedankengänge: Warum spielten zuletzt Verletzte direkt? Und warum ärgerte er sich?

Julian Nagelsmann war am Samstag vor dem Spitzenspiel bei seinem Ex-Klub RB Leipzig wie durchaus erwartet mit Pfiffen von den Rängen bedacht worden - wie später auch der eingewechselte Marcel Sabitzer, der erst kürzlich am Ende des Transferfensters noch von den Sachsen zum FC Bayern gewechselt war.

Für den neuen Trainer der Münchner Bayern kam das aber "nicht überraschend". Der 34-Jährige empfand das alles im Interview mit "Sky" eher normal, "das ist doch ein Stück weit normal im Fußball, Emotionen gehören dazu". Vielmehr genoss Nagelsmann den Tag im Ganzen, auch das Treffen mit den vielen altbekannten Personen wie Spieler und RB-Personal: "Es ist noch nicht so lange her, dass ich mit einem anderen Bus reingefahren bin und in die andere Kabine gegangen ist. Das ist schon was Besonderes."



Altbewährtes ist für Nagelsmann zu wenig

Das mit seinem neuen Team erreichte 4:1 trug der guten Laune natürlich noch zusätzlich bei: "Ich hab mich immer wohl gefühlt in dem Stadion hier. Doch natürlich fühlt man sich noch besser, wenn man auch noch gewonnen hat."



Die Leistungen der Sachsen, die seit dieser Saison von Jesse Marsch betreut werden, erwähnte Nagelsmann in diesem Atemzug aber auch: "Wir waren jetzt auf jeden Fall nicht 4:1 oder am Unterschied der Tore gemessen jetzt so viel besser. Wir hatten glaube ich schon Anfang der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, davor war es aber auch sehr wild auf beiden Seiten mit sehr viel Hektik und Ballverlusten. Deswegen war nicht so viel Kultur bei uns drin."

Ärgert sich auch über sich selbst: Julian Nagelsmann. imago images/ActionPictures

Doch Nagelsmann selbst wusste, woran das lag - und zwar durchaus auch an ihm selbst, wie der Coach detailliert ausführte: "Ich ärgere mich da auch über mich selbst, denn es ist nicht so einfach (im neuen Klub; Anm. d. Red.). Es ist immer auch eine Gratwanderung, wie viel Neues du reinbringen willst - und wie viel Altes du beibehalten willst. Dann stockt der Motor einfach mal ein bisschen - und trotzdem gewinnen wir am Ende 4:1. Aber wir können es natürlich noch besser machen, besser spielen." Außerdem nehme er diese Gratwanderung in Kauf, er wolle schließlich trotzdem, "dass wir uns immer weiterentwickeln und nicht nur auf Altbewährtes setzen. Das ist immer nicht ganz so einfach."



Süle konnte Nagelsmann "nicht zum achten Mal aufstellen"

Um weitere Einblicke war der neue Bayern-Trainer und Nachfolger von Hansi Flick ebenfalls nicht verlegen - und zwar den Umstand betreffend, Akteure wie Benjamin Pavard (Sprunggelenksverletzung), Lucas Hernandez (Meniskuseinriss) oder Alphonso Davies (Knieprobleme) und Thomas Müller (Adduktorenbeschwerden) direkt nach Verletzungen und der Länderspielphase sofort in Leipzig von Beginn an auf den Platz zu schicken.

Sein Gedankengang dahinter: Man müsse einfach auch irgendwann das Risiko gehen, vor allem auch Leute wie Pavard oder Hernandez nach gerade erst überstandenen Rückschlägen reinzuwerfen: "Irgendwann ist immer das erste Mal." Und wenn dann jemand sagt, "warum direkt nach der Länderspielpause gegen Leipzig, dann würde man am Dienstag sagen: Warum da ausgerechnet in Barcelona? Es ist einfach nicht immer so einfach, klar ist aber auch, dass wir zum Beispiel keine 25 Abwehrspieler haben - und darüber hinaus hat Niklas Süle für Deutschland alle drei Spiele gemacht, letztes Jahr kaum gespielt und jetzt schon siebenmal gespielt. Deswegen konnte ich ihn jetzt nicht zum achten Mal aufstellen, da hat er einfach mal seine Pause gebraucht."