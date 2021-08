Pfiffe am Betze - "Die Fans sind berechtigterweise enttäuscht"

Der 1. FC Kaiserslautern ist zuhause zwar ungeschlagen geblieben, doch irgendwie fühlte sich das 1:1 gegen Zwickau eher wie eine Niederlage an. Die Fans verabschiedeten die Mannschaft mit Pfiffen. Der Trainer hat dafür Verständnis.

Die drei Punkte lagen auf dem Silbertablett bereit, als Mike Wunderlich in der 89. Minute zum Elfmeterpunkt trat. Doch der Ball klatschte an die Latte. Und so musste sich der FCK am Samstagnachmittag mit einem 1:1 gegen den FSV Zwickau begnügen. Eine gefühlte Niederlage für die Roten Teufel, die damit weiter auf ihren zweiten Saisonsieg warten und mit lediglich fünf Punkten auf dem 15. Platz stehen.

Die Quittung der Zuschauer: Pfiffe. Die durften sich die Spieler in der Kurve abholen. "Den Elfmeter sollte man schon machen, wenn man das Angebot bekommt. Dann ist hier auch eine andere Stimmung. So sind wir und natürlich auch die Fans berechtigterweise enttäuscht", sagte Trainer Marco Antwerpen bei "MagentaSport" und forderte: "Wir müssen alle auf dem Platz sein. Der eine oder andere Spieler hatte dann nicht die Intensität, die wir brauchen, um richtig in die Partie zu kommen."

Schon nach dem Zwickauer Ausgleich war die Atmosphäre auf dem Betzenberg vor 7150 Zuschauern hitziger geworden, aber das sei egal gewesen, meinte Antwerpen: "Da musst du als Profi durch und deinen Job weitermachen und vernünftig verteidigen."

Teilweise fragen wir uns selbst, was wir da veranstalten. Matheo Raab

Torwart Matheo Raab, der beste Lautrer an diesem Tag, der mit einer Glanztat in der Nachspiel sogar noch die Niederlage verhindert hatte, zeigte sich nach der Partie ernüchtert und ratlos. "Wir haben ganz andere Ansprüche, aber kommen gar nicht in die Partie. Zum Glück machen wir dann das 1:0 rein (Eigentor Zwickau, Anm. d. Red.). Teilweise fragen wir uns selbst, was wir da veranstalten. So kurz nach dem Spiel ist das ganze unerklärlich, aber zufrieden sind wir hier auf gar keinen Fall."



Eigentlich sollten die Heimspiele Mut bringen, "irgendwann das auch auswärts auf den Platz zu bringen", hatte Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen vor dem Spiel zur Auswärtsschwäche seines Teams erklärt. Funktioniert hat das am Samstagnachmittag nicht.