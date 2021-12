Pfeilwechsel inklusive: Wright setzt die Schlafmütze nach 0:2-Satzrückstand ab

Ob Peter Wright das Weihnachtsessen noch im Magen lag? Nicht zu verifizieren. Klar war aber, dass der Weltmeister von 2020 nur schwer aus den Startlöchern kam beim Duell mit Damon Heta. Rob Cross lieferte derweil stark ab.

Auch wenn Peter Wright an diesem späten Dienstagabend wieder in einem typisch schrillen Outfit die Bühne im Alexandra Palace betrat, so wäre zumindest für die Anfangsphase seiner Partie gegen den Australier Damon Heta ein Schlafanzug die bessere Wahl gewesen. Denn der Schotte verschlief die ersten beiden Sätze komplett, schenkte sie quasi förmlich an den Herausforderer her und wirkte bei seinen Aufnahmen ungewohnt zurückhaltend - ja fast schon still und komplett in sich gekehrt.

Nach einem Pfeilwechsel mitten im Match, was Wright ganz nebenbei oft tut, schnurrte der Motor von "Snakebite" aber immer mehr auf Hochtouren. Als Wright dann auf Höchstgeschwindigkeit und volle Präzision stellte, konnte "The Heat" Heta nicht mehr mithalten.

Der Schotte mit grün getönten Haaren und einem Weihnachtsoutfit mit aufgedruckten Kugeln und Kerzen steigerte sich am Ende bis zu einem Gesamtdurchschnitt von über 102 Punkten pro Aufnahme (Heta bei etwas mehr als 94), checkte einmal eine 161 aus und warf ganze 21-mal 140 oder mehr - darunter sechs 180er. Ebenfalls überragend von einem der größten WM-Favoriten: 15 von 25 Doppelchancen nutzte er, was einer beachtlichen Quote von 60 Prozent entsprach (Heta "nur" neun von 20).

Für Wright, der im Vorjahr in der dritten Runde am Saarwellinger Gabriel Clemens (Aus bei der diesjährigen WM schon am Montag) gescheitert war, geht es im Achtelfinale gegen Ryan Searle aus England.

Cross sticht Gurney aus

Im zweiten Match der abendlichen Session, bei der der Auftritt von Mitfavorit Michael van Gerwen bekanntlich aufgrund einer Coronainfektion des Niederländers ins Wasser gefallen war (Vincent van der Voort kampflos weiter), hatte noch Rob "Voltage" Cross die Bühne betreten.

Der Titelträger von 2018 bekam es dabei mit dem Nordiren Daryl "Superchin" Gurney zu tun - und er hielt qualitativ mit dem Engländer mit - obwohl dieser über weite Strecken famos aufspielte. Mit 4:3 ging das hochklassige Duell am Ende aber an Cross, weil dieser beim finalen Schritt ein 170er-Checkout hinlegte. Beide Akteure schenkten sich ansonsten aber wenig, legten jeweils fast einen 100er Durchschnitt hin. Insgesamt 23 180er Aufnahmen und eine Doppelquote von über 40 Prozent auf beiden Seiten sorgten zusätzlich für beste Unterhaltung im Ally Pally.

Im Achtelfinale trifft der 31-jährige Cross nun auf den Weltranglistensechsten Gary Anderson (Schottland) oder den Engländer Ian White. In der zweiten Runde hatte Cross den Rückkehrer und fünfmaligen Champion Raymond van Barneveld ausgeschaltet, der nach der Partie positiv auf das Coronavirus getestet wurde.