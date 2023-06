Pfeiffersches Drüsenfieber setzt Oberdorf matt

Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres auf Innenverteidiger Tim Oberdorf verzichten.

Düsseldorfs Abwehrspieler Tim Oberdorf ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, wie die Fortuna am heutigen Montag mitteilte.

"Seine Flexibilität und er als Typ werden uns fehlen"

"Das Wichtigste ist, dass Tim schnell wieder gesund wird. Wir hatten in den letzten anderthalb Jahren viel Freude an ihm. Er hat sich in jedem Training und in jedem Spiel voll eingebracht. Seine Flexibilität und er als Typ werden uns fehlen", wird F95-Chefcoach Daniel Thioune auf der Vereinswebsite zitiert. "Das wird ein kleines Loch hinterlassen, doch wir werden das als Mannschaft kompensieren. Wir freuen uns auf den Tag, an dem Tim wieder bei uns in der Kabine sitzt und auf dem Platz steht."

Der 26-jährige gebürtige Hagener Oberdorf absolvierte in der vergangenen Spielzeit 28 Punktspiele für die Fortunen, erzielte zwei Tore und gab einen Assist. Sein kicker-Notenschnitt lag bei 3,21.

"Wir wünschen ihm einen milden Verlauf der Erkrankung"

"Tim ist sehr wichtig für unsere Gruppe. Daher ist es schade, dass er ausfällt. Wir wünschen ihm einen milden Verlauf der Erkrankung und hoffen darauf, dass er schnellstmöglich gesund wird und zurückkehren kann", sagt Sportdirektor Christian Weber.