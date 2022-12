Pfeiffer und der "Geist von Chiclana"

Nun heißt es erst einmal Beine hochlegen für den VfB Lübeck, der sich seit dem 4:1-Sieg über den Bremer SV offiziell in der Winterpause befindet. Um sich nach der wohlverdienten Pause für die entscheidende Phase des Titelrennens zu rüsten, reist die Mannschaft von Lukas Pfeiffer Mitte Januar bereits zum dritten Mal an die Costa de la Luz und wird dort für zehn Tage den Geist von Chiclana de la Frontera beschwören.

Mit dem erhofften Erfolgserlebnis gegen den Bremer SV hat sich Herbstmeister VfB Lübeck in die Winterpause verabschiedet. Fast vier Wochen Urlaub gönnt Trainer Lukas Pfeiffer seinen Schützlingen. Erst am Samstag, 7. Januar, bittet der 31-Jährige die Grün-Weißen zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit in Vorbereitung auf die Restrunde, die für den Ligaprimus am 5. Februar mit dem schwierigen Auswärtsspiel bei Verfolger Hannover 96 II beginnt. "Die Jungs sollen zwei Wochen abschalten, bekommen für die Zeit danach Laufpläne, die sie eigenverantwortlich abzuarbeiten haben."

Die etwas längere Pause ist bewusst gewählt, nachdem bereits Ende Juni die Sommervorbereitung begonnen hatte und das letzte Saisonspiel erst am 3. Juni stattfindet - sofern der VfB gegen Oberligist Husumer SV das schleswig-holsteinische Landespokalfinale erreicht. "Diese Spielzeit zieht sich, es wird uns guttun, wenn wir uns zwischendurch etwas länger nicht sehen", erklärt Pfeiffer.

Um für die entscheidende Phase im Titelrennen gerüstet zu sein, überlässt der VfB nichts dem Zufall: Mitte Januar wird für zehn Tage der Geist von Chiclana de la Frontera beschworen. An der südspanischen Costa de la Luz in der autonomen Region Andalusien werden die Lübecker nun bereits zum dritten Mal ihr Wintertrainingslager absolvieren. Zuletzt waren die Grün-Weißen im Januar 2020 dort zu Gast, fanden im hochwertigen Fünf-Sterne-Hotel in direkter Strandlage und den naheliegenden, bestens präparierten Trainingsplätzen bei frühlingshaften Temperaturen perfekte Bedingungen vor. "Wir werden dort intensiv arbeiten können und auch als Team noch enger zusammenrücken", sagt Pfeiffer.

Kapitän Tommy Grupe und Marvin Thiel waren schon damals dabei - und hoffen bei der neuerlichen Auflage des Camps auf denselben Effekt wie vor drei Jahren: In der wegen Corona vorzeitig beendeten Saison 2019/20 folgten auf das Wintertrainingslager Meisterschaft und Drittliga-Aufstieg.