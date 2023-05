Pfeiffer soll Cheftrainer beim VfB Lübeck bleiben

Lukas Pfeiffer soll beim VfB Lübeck auch in der 3. Liga als Cheftrainer weiterarbeiten. Offen bleibt aktuell jedoch, ob dies durch seine fehlende UEFA-Pro-Lizenz überhaupt möglich ist.

Bleibt Lukas Pfeiffer auch in der 3. Liga Chefcoach? Diese Frage versucht der VfB Lübeck in Gesprächen mit dem DFB zu lösen. IMAGO/Susanne Hübner

Der VfB Lübeck will unbedingt auch in der 3. Liga weiter mit Chef- und Aufstiegscoach Lukas Pfeiffer zusammenarbeiten. Der Vertrag des 32-jährigen Erfolgstrainers hat sich nach der Drittliga-Rückkehr per Option um ein weiteres Jahr verlängert.

Einziges Manko: Noch weiß der Verein gar nicht, ob Pfeiffer überhaupt ein Profi-Team trainieren darf. Denn der Lüneburger verfügt aktuell nur über die B-Lizenz, die es ihm eigentlich nicht ermöglicht, eine Mannschaft innerhalb der drei deutschen Profi-Ligen zu trainieren. Hierzu wäre laut DFB-Statuten eine UEFA-Pro-Lizenz Voraussetzung. Dafür jedoch wäre zunächst wiederum der Erwerb der A-Lizenz nötig. In zwei Anläufen letztere Qualifikation nachzuweisen, wurde Pfeiffer aufgrund der Pandemie allerdings ausgebremst. Nun fehlen die nötigen "Punkte", die Bewerber für die Zulassung zum Fußballlehrer-Lehrgang erbringen müssen.

Im Austausch mit dem DFB

Genau diese unverschuldete Tatsache nimmt der VfB Lübeck nun als Argument dafür, eine Ausnahmeregelung für den 2022 als "Trainer des Jahres in Schleswig-Holstein" ausgezeichneten Pfeiffer zu erwirken. "Wir stehen darüber mit den zuständigen Gremien beim DFB in einem regelmäßigen und lösungsorientierten Austausch und blicken zuversichtlich einer Entscheidung entgegen", sagt Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms. Bis wann mit dem Entschluss zu rechnen ist, ließ er offen.

Erst einmal warten auf Pfeiffer und sein Team noch die restlichen Spiele in der Regionalliga Nord . Denn während der Aufstieg in trockenen Tüchern ist, ist der Kampf um die Meisterschaft noch umso offener. Bereits am Mittwochabend kann der aktuell zweitplatzierte VfB aber auch hier das Schiff auf Kurs bringen. Ab 18 Uhr gastiert die Elf von der Lohmühle beim abstiegsbedrohten SV Werder Bremen II.