Pfeiffer hat die Qual der Wahl - und Boland

"Die Fahrt hat sich gelohnt", erklärte Lukas Pfeiffer. Lübecks Trainer zeigte sich mit der Generalprobe in Osnabrück zufrieden, hat nun die Qual der Wahl und baut auf Mirko Boland.

Im vorletzten Test gelang unter der Woche ein verdientes 2:0 gegen Regionalligist VfB Oldenburg, bei der Generalprobe vor dem Start in der 3. Liga am 5. August gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen (14 Uhr, LIVE! bei kicker) reichte es beim VfL Osnabrück zu einem 1:1. Ein Remis, dass bei Coach Lukas Pfeiffer Zufriedenheit auslöste und das Manuel Farrona Pulido mit einem Heber aus rund 40 Metern über VfL-Torwart Philipp Kühn hinweg acht Minuten vor dem Ende sicherte, nachdem Henry Rorig den Zweitligisten nach 56 Minuten in Führung gebracht hatte.

"Es war für uns der intensive Test, den wir uns gewünscht hatten", wird Pfeiffer auf der VfB-Website zitiert. "Die Mannschaft hat es insgesamt gut gemacht, war defensiv diszipliniert und hat nicht viele Chancen zugelassen. Auch offensiv hatten wir gute Phasen, sodass ich glaube, dass das 1:1 für uns auf jeden Fall auch verdient ist."

Der Coach hat "im an einigen Stellen noch offenen Konkurrenzkampf um die Plätze für das erste Saisonspiel" gegen Sandhausen "weitere Erkenntnisse gewonnen. Die Entscheidungen werden auf einigen Positionen nicht leicht."

Ein Platz ist aber fest vergeben - an Mirko Boland. Der 36-Jährige war in der Aufstiegssaison Dreh- und Angelpunkt bei Lübeck, brachte seine ganze Erfahrung ein und leitete meist von der Zehner-Position das Angriffspressing ein. In der anstehenden Saison wird Boland auf der Sechser-Position agieren. "Wir werden hinten gut stehen müssen, nur mit einer stabilen Defensive kann man weit kommen", sagt der erfahrene Mittelfeldspieler. "Wir brauchen im Spiel gegen den Ball eine gute Abstimmung und Kompaktheit" so Boland. Der Routinier genießt die Wertschätzung von Pfeiffer (32). Für den jungen Trainer ist Boland "eine wichtige Vertrauensperson geworden und mein verlängerter Arm auf dem Platz".

Fragezeichen hinter Kölle

Ob auf dem beim Start Robin Kölle zu finden ist, ist noch fraglich. Der Abwehrspieler, vergangene Saison mit 34 Einsätzen Stammspieler beim VfB, hat sich in Osnabrück am Knie verletzt, eine Diagnose steht noch aus.