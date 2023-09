Pfeiffer, Gouweleeuw, Mbabu: Neues Personal gegen die Torflut?

Neun Gegentore hat der FC Augsburg an den ersten drei Spieltagen kassiert - viel zu viele für die angestrebte, sorgenfreie Saison. Vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig bieten sich Trainer Enrico Maaßen zahlreiche neue Alternativen beim Personal.

Natürlich wäre es zu einfach, die Flut an Gegentoren nur auf die Verteidigung zu schieben. Defensive betrifft im modernen Fußball die gesamte Mannschaft, sie beginnt bei den Stürmern. Insofern wird es sehr spannend, welche Viererkette Enrico Maaßen in Leipzig aufbietet.

Dreimal die identische Viererkette

Einerseits betont der Trainer gerne, dass sein Team für gute Leistungen und Ergebnisse Kontinuität benötige, die fehlende beim Personal war ein Kardinalproblem der vergangenen Saison. So verwundert es kaum, dass Maaßen dreimal die identische Viererkette ins Spiel schickte. Gegen Mönchengladbach (4:4), beim FC Bayern (1:3) und gegen Bochum (2:2) verteidigten Maximilian Bauer und Felix Uduokhai jeweils innen, flankiert von Arne Engels rechts und Mads Pedersen links.

Unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen, dass dieses Quartett eine vierte gemeinsame Chance erhält. Denn andererseits gibt es ab dem vierten Spieltag plötzlich genügend Alternativen. Rechts bietet sich Neuzugang Kevin Mbabu an, der am Deadline-Day vom FC Fulham kam. Engels wäre im zentralen Mittelfeld oder in einer offensiveren Position besser aufgehoben. Und neben dem früheren Wolfsburger Mbabu stünde auch Robert Gumny bereit, der am ersten Spieltag rotgesperrt fehlte und dadurch seinen Platz im Team verlor. Bessere Aktien hat Pedersen auf links, den Maaßen schätzt. Allerdings kam der angestrebte Wechsel von Iago in diesem Sommer nicht zustande. Nach Schließung des Transferfensters ist auch der zuletzt nicht berücksichtigte Brasilianer hier eine Option.

Pfeiffers Sperre ist abgesessen

Spannung verspricht auch die Besetzung der Innenverteidigung, wobei Uduokhai gesetzt sein dürfte. Neuzugang Patric Pfeiffer könnte Bauer ersetzen, er hat seine Sperre von drei Spielen aus der alten Saison, noch im Darmstädter Trikot, abgesessen. Allerdings überzeugte Pfeiffer beim Pokal-Aus in Unterhaching (0:1) nicht. Dann gibt es noch Ex-Kapitän Jeff Gouweleeuw, der wieder fit ist und vergangene Woche im Test gegen Greuther Fürth (2:1) 45 Minuten Spielpraxis erhielt. Gliedert Maaßen ihn trotz auslaufenden Vertrages, der nicht verlängert wird, wieder ein? Die Routine des Niederländers wäre ein sportliches Argument. Auch, weil Neuzugang Japhet Tanganga (24, Tottenham Hotspur) wohl noch nicht fit genug für einen Einsatz in der Startelf ist.

Es liegt an Maaßen, die richtige Mischung zu finden. Schwierig genug wird die Aufgabe in Leipzig so oder so, egal, wer am Ende das Vertrauen erhält.