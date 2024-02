Pfeifer vorzeitig weg - 1860 präsentiert Mueller als Nachfolger

Beim TSV 1860 München ist es zur vorzeitigen Trennung von Marc-Nicolai Pfeifer gekommen. Gleichzeitig stellten die Löwen einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer vor.

Das Aus von Marc-Nicolai Pfeifer ist besiegelt. Wie die Münchner am Freitag offiziell mitteilten, verlässt der 43-Jährige den Klub nach dreieinhalb Jahren vorzeitig.

"Das Präsidium des Muttervereins bedankt sich bei Marc-Nicolai Pfeifer für seinen Einsatz in Weiß-Blau und wünscht ihm persönlich und beruflich alles Gute für die Zukunft", heißt es einer Mitteilung der Löwen. Pfeifer war von Sommer 2020 bis Sommer 2023 als Geschäftsführer für den Bereich Finanzen und in der aktuellen Spielzeit in Doppelfunktion auch für den Bereich Sport verantwortlich.

Pfeifers Vertrag wäre ohnehin am 30. Juni ausgelaufen und sollte auch nicht mehr verlängert werden. Präsident Robert Reisinger und Vizepräsident Heinz Schmidt hatten sich im November vergangenen Jahres gegen den Verbleib Pfeifers ausgesprochen. Pfeifer wurde im ewig schwelenden Machtkampf insbesondere von Reisinger immer wieder eine zu große Nähe zur Investorenseite um Hasan Ismaik vorgeworfen.

Gründe für die vorzeitige Trennung nannte der TSV 1860 München am Freitag nicht. Pfeifer hatte eigentlich angekündigt, bis zum letzten Tag für den TSV 1860 arbeiten zu wollen.

Mueller folgt auf Pfeifer

Dafür präsentierte der Drittligist prompt einen Nachfolger. Oliver Mueller übernimmt ab sofort den Aufgabenbereich von Pfeifer. Der 45-Jährige "konzentriert sich auf die kaufmännische Führung der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA. Für den Bereich Sport ist Geschäftsführer Dr. Christian Werner zuständig", teilten die Löwen mit.

Mueller verfüge über vielfältige Führungserfahrung in der Sportbranche. So arbeitete er etwa im Marketing beim Real Club Deportivo Mallorca sowie als Geschäftsführer im Eishockey bei den Kölner Haien.