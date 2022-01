Peugeot e-308: Kommt mit Elektroantrieb

Und er wird doch ganz und gar mit Strom fahren: Peugeot bringt von seinem kompakten Bestseller 308 auch eine vollelektrische Version auf den Markt. Dabei kommt der e-308 nicht nur als klassischer Fünftürer, sondern auch als Kombi SW. Somit schließt sich eine Marktlücke. Allerdings müssen potenzielle Kunden noch etwas Geduld aufbringen.

So ähnlich könnte auch der e-308 aussehen: Auf dem Foto zeigt sich der Peugeot 308 Plug-in-Hybrid. Peugeot

Aus drei mach vier: Beim Angebot aus Benzinern, Dieseln sowie Plug-in-Hybriden bleibt es im Falle des Peugeot 308 nicht. Ergänzend kündigt die französische Marke eine vollelektrische Variante an. Eine wirkliche Überraschung ist das nicht, denn vom deutschen Schwestermodell Opel Astra gilt die E-Version bereits als gesetzt.

Den bislang im Stellantis-Konzern elektrischen Antriebsstrang, wie er beispielsweise im Peugeot e-2008, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e oder Peugeot e-208 zur Anwendung gelangt, ersetzt Peugeot beim e-308 indes durch einen komplett neuen. Wie Produktmanagerin Agnès Tessot-Faget erklärt, wird er mehr Leistung aufweisen, konkret 115 kW/156 PS. Die Antriebskräfte richten sich auf die Vorderräder, eine Allradvariante ist - anders als bei den Plug-in-Hybriden - nicht vorgesehen, wie Peugeot-Chefin Linda Jackson wissen lässt.

400 Kilometer Reichweite

Kommt auch als Kombi: Analog zum konventionellen SW (Foto) bietet Peugeot den e-308 als "SW" an. Hersteller

Erstaunlich gering mutet zunächst die Batteriekapazität an. 54 kWh (netto 50 kWh) - kann das für einen ausgewachsenen Kompakten reichen? "Ja", meint Linda Jackson und zerstreut Reichweiten-Sorgen mit Hinweis auf den niedrigen Normverbrauch. Laut WLTP-Norm soll der e-308 nur 12,5 kWh Strom pro 100 km konsumieren und mit einer Akkuladung über 400 Kilometer Strecke machen.

Schnellladen mit 100 kW

Beim Laden geht der e-308 dreiphasig vor, einmal Volltanken nimmt sechs Stunden in Anspruch. An der Gleichstrom-Schnellladestation kann sich der Franzose mit bis zu 100 kW bedienen, pro Minute Aufenthalt ergeben sich 11 Kilometer neuer Reichweite, in einer halben Stunde ist der Ladevorgang von 0 auf 80 Prozent abgeschlossen.

Mit dem Debüt des Peugeot e-308 schließt sich eine Lücke auf dem Elektromarkt. Wer einen elektrischen Kombi suchte, hatte zumindest in der kompakten "Golf-Klasse" schlechte Karten. Der e-308 fährt aber vom Start weg nicht nur als klassischer Fünftürer, sondern auch als "SW" vor.

Typisch Peugeot: Das "i-Cockpit". Peugeot

Gewicht und Kofferraumvolumen sollen jeweils dem entsprechen, was die Plug-in-Hybride vorgeben. Das würde etwa 1600 bis 1700 kg beziehungsweise 361 bis 1271 Liter (548 bis 1574 Liter beim SW) entsprechen. Auch im Interieur bleibt es bei dem, was man kennt, dem markentypischen "i-Cockpit" mit betont kleinem Lenkrad, digitalem Fahrerinstrumentarium und Zehn-Zoll-Touchscreen also.

Marktstart Juli 2023

Preise nennt Peugeot noch keine. Aus gutem Grund, denn bis zum Marktstart dauert es noch. Die Produktion beginnt zwar noch in diesem Jahr, mit der Auslieferung erster Modelle ist aber erst im Juli 2023 zu rechnen. Einen ungefähren Anhaltspunkt mag das Preisspektrum der Plug-in-Hybride liefern, das bei 36.900 beziehungsweise (SW) 37.900 Euro beginnt - vom e-308 aber sicherlich überflügelt werden wird.