Peugeot 408: Der "Vierer" kommt zurück

Für Anfang 2023 kündigt Peugeot einen Neuzugang im Modellprogramm an: Der 408 ist ein Crossover mit schicker Dachschräge, den es als Benziner und zweifach als Plug-in-Hybrid geben wird. Auch eine rein elektrische Version ist avisiert. Preise sind noch nicht bekannt.

Für die "4" war zuletzt kein Platz mehr bei Peugeot: 208/2008, 308/3008 und 508/5008 werden die gängigen Baureihen durchgezählt. Die Lücke dazwischen schließt sich Anfang 2023: Sechs Jahre nach dem Aus für das SUV-Coupé 4008, dessen technische Basis der Mitsubishi ASX geliefert hat, bringen die Franzosen den neuen 408 auf den Markt.

Als SUV firmiert der Neue allerdings nicht mehr. Was aber ist er dann? Ein "Fastback", sagt Peugeot, was mit "Schrägheck" zu übersetzen wäre. Ein etwas diffuser Begriff. Also konkreter: Der 408 mixt, wie heute üblich, die Stilrichtungen verschiedener Fahrzeuggattungen. Ein bisschen Limousine, ein bisschen Coupé, unvermeidlicherweise auch ein bisschen SUV, dokumentiert durch eine erhöhte Sitzposition und diverse robuste Designelemente.

Anleihen beim SUV: Robuste Beplankungen, wuchtiger Heckdiffusor, erhöhte Bodenfreiheit. Hersteller

Mit 4,69 Metern Länge ordnet sich der Neue seiner Nomenklatur entsprechend zwischen 308 und 508 sowie deren Derivaten ein, dem Kompaktsegment ist er somit entwachsen. Besonders augenfällig wirkt die Front: Das neue Löwen-Logo und das Tagfahrlicht im Säbelzahn-Look kennt man schon, neu hinzugefügt haben die Designer einen Kühlergrill, der eine Kaskade wagenfarbiger Mini-Elemente regnen lässt. Gegen Aufpreis illuminiert Matrix-LED-Licht die Straße.

Nicht ganz so gelungen erscheint das wuchtige, diffusorähnliche Abschlusselement am Heck, wagenfarbig wäre auch hier schöner gewesen, sollte aber - Stichwort Reparaturkosten - nicht sein, wie zu hören ist.

i-Cockpit mit i-Toggles

Wer mit dem Peugeot-typischen i-Cockpit seine Probleme hat, wird seufzen, die anderen - und laut Peugeot-Chefin Linda Jackson stellen sie die Mehrheit - haben Grund zur Freude, denn auch der 408 bietet die Kombination aus kleinem Lenkrad, digitalem Fahrerinstrumentarium (beim Topmodell "GT" auf Wunsch mit 3D-Darstellung) und berührungsempfindlichem Zehn-Zoll-Bildschirm, bedienbar wie man es vom Tablet kennt, mittels Wischens und "Touchens" also. Darunter haben die Innenarchitekten eine Reihe von "i-Toggles" platziert, das sind flächige Touch-Taster, die sich individuell belegen lassen und in die Menüs von Klimatisierung, Radio oder Telefon führen.

i-Cockpit: Gleicht dem des Peugeot 308. Hersteller

Der Radstand von 2,79 Metern lässt auf wenig Platznöte im Interieur schließen, eine erste Sitzprobe im 408 bestätigt das. Nur Größergewachsene unter den Hinterbänklern könnten etwas mit der für sie eingeschränkten Kopffreiheit hadern, der Kehrseite der schicken Dachschräge. Blick in den Kofferraum: Er bringt sehr respektable 536 bis 1611 Liter unter, der Kombi lässt grüßen, auch wenn beim 408 bauartbedingt die Ladekante höher liegt.

Auch mit Nachtsichtsystem

Neben fünf Passagieren gibt Peugeot bis zu 30 Fahrassistenten eine Mitfahrgelegenheit, vom Adaptiv-Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion bis hin zum - allerdings etwas später verfügbaren - Nachtsichtsystem "Night Vision", das bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen Fußgänger in bis zu 200 Metern vor dem Fahrzeug erkennt und über eine Infrarot-Sichtanzeige im digitalen Kombiinstrument visualisiert.

Kein Diesel

Und die Antriebe? Wir fangen mit dem an, was es nicht gibt, und das ist ein Diesel. Die Basisarbeit leistet ein 1,2-l-Dreizylinder-Benziner mit 95 kW/130 PS, ansonsten geht es teilelektrisch voran, konkret in Gestalt zweier Plug-in-Hybride, die einen Elektromotor (81 kW/110 PS) und einen wahlweise 132 kW/180 PS oder 110 kW/150 PS starken 1,6-l-Vierzylinder zusammenspannen. Die Antriebskräfte werden jeweils an die Vorderräder übertragen, Allrad ist nach heutigem Stand der Dinge nicht vorgesehen. Die Akkukapazität beziffert Peugeot auf 12,3 kWh, geladen wird einphasig, entweder mit einem 3,7-kW-Onboard-Charger oder - dann optional - einem 7,4-kW-System. Zur rein elektrischen Reichweite machen die Franzosen noch keine Angaben, 60 Kilometer sollten aber mindestens möglich sein. Einige Monate nach Marktstart wird auch eine vollelektrische Variante nachgereicht.

Die Schaltarbeit nimmt im 408 immer eine Achtgang-Automatik (EAT8) ab.

Blickfang: Die Felgen der bis zu 20 Zoll großen Räder.

Ab Herbst öffnet Peugeot die Bestellbücher, erste Auslieferungen des 408 sollen Anfang 2023 erfolgen. Kauf-Konditionen sind bis dato noch nicht bekannt, zu rechnen ist aber mit einem Einstiegspreis um die 35.000 Euro.

Ulla Ellmer

Peugeot 408 in Kürze:

Wann er kommt: Bestellbar ab Herbst 2022, erste Auslieferungen ab Januar 2023

Wen er ins Visier nimmt: Keine direkten Konkurrenten, am ehesten Renault Arkana oder Citroën C5 X

Was ihn antreibt: 1,2-l-Dreizylinder-Benziner mit 95 kW/130 PS, Plug-in-Hybrid-Systeme mit 81 kW/110 PS starkem Elektromotor und 1,6-l-Vierzylinder-Benziner (132 kW/180 PS oder 110 kW/150 PS)

Was er kostet: Noch nicht bekannt

Was noch folgt: Im Verlauf des Jahres 2023 eine rein elektrische Variante