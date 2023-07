Peugeot 3008 und 5008: Jetzt auch mit Mildhybridantrieb

Peugeot stattet sein kompaktes Crossover-SUV 3008 und dessen größeren Bruder 5008 mit einem neuen 48-Volt-Mildhybridantrieb aus, der ohne Stecker und Ladekabel auskommt. Über einen wichtigen Punkt sollten Kunden allerdings Bescheid wissen.

Nachdem die Bundesregierung den Umweltbonus für Plug-in-Hybride gestrichen hat, scheint deren große Zeit vorüber zu sein. Damit rücken andere teilelektrifizierte Antriebe wieder verstärkt in den Blickpunkt des Interesses. Jene Hybride also, die sowieso nie staatlich gefördert wurden - weil sich ihre Batterien nicht extern an der Steckdose aufladen lassen und somit auch keine Kompetenz zum kilometerweiten rein elektrischen Fahren besteht. Stattdessen laden sich die sogenannten Mildhybride während der Fahrt gleichsam selbst wieder auf. Und preislich kommen sie eine ganze Ecke günstiger als die PHEVs mit Ladekabel und Stecker, denen nun auch der Förder-Vorteil genommen worden ist.

Kommt auch in weiteren Modellreihen

Einen solchen 48-Volt-Mildhybridantrieb nimmt Peugeot jetzt für seine beiden SUVs 3008 und 5008 ins Programm, später soll er auch in anderen Modellreihen zum Einsatz gelangen.

Mildhybridisierter 3008: Weil sich die kleine Batterie unter dem Fahrersitz befindet, leidet das Gepäckraumvolumen nicht. Das ist auch beim 5008 so. Hersteller

Zentraler Baustein der Technik ist ein 100 kW/136 PS starker 1,2-l-Dreizylinder-Benziner. Ihm zur Seite steht ein kleiner Elektromotor mit 15,6 kW/21 PS und 51 Newtonmetern Drehmoment; integriert ist das Maschinchen in das neue, speziell für Hybridsysteme konzipierte Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe namens eDCS6.

Den Fahrstrom für den E-Motor liefert eine Lithium-Ionen-Batterie der schmalen Kapazität 432 Wh. Es ist ein Geben und Nehmen: Beim Abbremsen und Verzögern wird der Elektromotor als Generator tätig und lädt den kleinen Akku wieder auf.

15 Prozent weniger Verbrauch?

15 Prozent Verbrauchsersparnis verspricht Peugeot gegenüber dem 96-kW/130-PS-Benziner, den es derzeit sowohl für den 3008 als auch für den 5008 noch gibt, der aber demnächst ausgemustert wird. Ausgedrückt im WLTP-Verbrauchswert bedeutet das 5,7 bis 5,6 l/100 km (3008) beziehungsweise 5,9 bis 5,7 l/100 km (5008).

Teilelektrifizierter Peugeot 5008: Auch er bekommt das neue, hybridspezifische Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe "e-DSC6". Hersteller

Seine Stärken spielt das Hybridsystem vor allem in der Stadt aus. Auf ersten Testfahrten mit dem 5008 Hybrid 136 e-DSC6 zeigte es sich, dass der Dreizylinder hier sehr oft eine Pause einlegt und dass die Batterie in den häufigen Ausrollphasen schnell wieder nachgeladen wird. Das schlägt sich dann in Verbrauchswerten um die fünf Liter pro 100 Kilometer nieder, angesichts von Größe und Gewicht (rund 1,7 Tonnen) gar kein übler Wert.

Unterstützung für den Dreizylinder

Die vornehmliche Aufgabe des E-Motors liegt jedoch darin, den Dreizylinder zu unterstützen, beim Anfahren beispielsweise, aber auch bei starker Beschleunigung, wie sie bei Überholvorgängen mitunter angesagt ist. Am Ende unserer Testfahrt, die auch kurvige Bergsträßchen und (tempolimitierte) Autobahnstrecken enthielt, notierten wir schon nicht mehr ganz so rekordverdächtige 6,5 l/100 km.

Ansonsten kann der mildhybridisierte 5008 mit den recht sanften Schaltvorgängen seines Doppelkupplungsgetriebes und französisch kommodem Fahrkomfort überzeugen; gelassen cruist man auch über schadhaften Asphalt - kein Poltern, keine unangenehmen Stöße ins Kreuz. Dazu ein angenehm zurückhaltendes Geräuschniveau und im elektrischen Fahrbetrieb ein sachtes Singen - das passt.

Markentypisch: "i-Cockpit" mit kleinem Lenkrad und digitalem Fahrerdisplay, hier im 5008. Hersteller

Der neue Peugeot 3008 Hybrid 136 eDSC6 steht ab 38.420 Euro in der Preisliste, der 5008 Hybrid 136 eDSC6 kommt auf mindestens 41.720 Euro. Das liegt um jeweils 1450 Euro unter den nach wie vor angebotenen Dieseln (BlueHDi 130 EAT8). Eine Plug-in-Hybridversion gibt es nur vom 3008, sie erfordert gegenüber dem neuen 48-Volt-Mildhybrid einen satten Aufschlag von 8400 Euro. Da wird mancher Kunde nicht lange überlegen.

Der Modellwechsel naht

Wissen sollte er aber, dass 2024 noch einmal alles anders wird: Im kommenden Jahr fahren die Neuauflagen von 3008 und 5008 an den Start, die vom 3008 zeigt Peugeot bereits im Dezember 2023 erstmals vor. Nicht sicher ist, ob der Dieselantrieb den Modellwechsel überlebt. Bereits gesetzt sind hingegen vollelektrische Varianten in Gestalt eines e-3008 und e-5008. Sie folgen dem Vorbild des unlängst neu vorgestellten Mini-SUVs e-2008 und dem e-308, für den sich jetzt die Bestellbücher geöffnet haben.