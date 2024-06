Petzold verlässt Altstadt und schließt sich Greifswald an

Torwart Luca Petzold wechselt von der SpVgg Bayreuth, für die er neun Drittliga- und 21-Regionalliga-Spiele bestritt, zum Greifswalder FC. "Mein Ziel für die kommende Saison ist es, mit dem Verein aufzusteigen und der Mannschaft dabei so gut wie möglich auf und neben dem Platz zu helfen", so der Schlussmann. Noah Hoffmann (20, Hansa Rostock II) komplettiert neben Petzold und Jakub Jakubov das Torwart-Trio. "Mit Noah und Luca haben wir zwei junge Torhüter mit viel Entwicklungspotenzial dazubekommen. Sie können beide sehr von Jakub profitieren, sollen ihn aber auch im täglichen Training immer wieder fordern", erläutert Geschäftsführer David Wagner den Torwart-Plan in Greifswald.