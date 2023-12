Petter Øverby verlängert Vertrag beim THW Kiel

Der norwegische Nationalspieler Petter Øverby hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Handball-Rekordmeister vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

"Ich bin froh, dass die Chemie zwischen Petter und uns so gut stimmt", sagt THW-Trainer Filip Jicha. "Er ist ein vorbildlicher Kämpfer, der immer den Erfolg der Mannschaft vor den persönlichen Erfolg stellt. Er kann austeilen, aber auch viel einstecken. Petter bringt Stabilität, Erfahrung und Ehrgeiz in unser Spiel. Wir sind sehr zufrieden mit seinen Leistungen und deshalb glücklich, ihn weiter bei uns zu haben."

Viktor Szilagyi, THW-Geschäftsführer, unterstreicht: "Petter hat sich hervorragend in die Mannschaft integriert. Er arbeitet hart für den Erfolg des Teams und hat neben seinen spielerischen und kämpferischen Qualitäten auch die Mentalität, die wir hier beim THW Kiel brauchen. Ich bin froh, dass wir ihn haben!"

Für Petter Øverby stand seine Entscheidung schnell fest: "Wenn der THW Kiel mich weiter will, bleibe ich. Es ist eine große Ehre, für den THW Kiel spielen zu dürfen. Und mit den Jungs zu arbeiten, ist einfach klasse. In unserer Mannschaft kommt jeder jeden Tag in die Halle, um besser zu werden. Diesen Arbeitswillen und diese Einstellung liebe ich."

Über Petter Øverby

Petter Øverby wurde am 26. März 1992 in Kongsvinger geboren. Mit seinem Heimatverein, dem norwegischen Top-Club Elverum Handball, gewann Øverby insgesamt sechs Mal den nationalen Meistertitel. Über KIF Kolding-Kopenhagen kam er 2018 zum HC Erlangen in die stärkste Liga der Welt.

Seit 2022 trägt Øverby das Trikot des THW Kiel und gewann mit den Zebras zweimal den Supercup und im vergangenen Sommer zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft. In bisher 81 Partien für die Kieler traf der Kreisläufer 112 Mal. Für die norwegische Nationalmannschaft erzielte der Kreisläufer in bisher 112 Spielen 115 Treffer und gewann 2017 sowie 2019 WM-Silber.