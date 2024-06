Petter Överby: "Es ist kein Wunder"

Mit dem THW Kiel hat Petter Överby den Sprung zum Final4 der Champions League im Handball geschafft. Nach einer durchwachsenen Saison bietet sich den Kielern dank des 31:21-Kraftakts im Viertelfinal-Rückspiel, mit dem ein 30:39 in Montpellier gedreht wurde, die Chance auf ein Ausrufezeichen. Mit Blick auf die Teilnahme am Final4 betonte Petter Överby gegenüber dem Pressedienst der EHF: "Es ist kein Wunder."

Petter Överby: "Es ist nicht so, dass wir nicht leicht zu bespielen sind." Sascha Klahn

Petter Överby ... über das Halbfinale gegen den FC Barcelona:

"Es wird ein schweres Spiel gegen eine der besten Mannschaften Europas. Wir werden unser Bestes geben müssen, um sie zu schlagen. Aber ich bin mir sicher, dass sie auch nicht allzu gerne gegen uns spielen. Wir haben es geschafft, die Situation im Viertelfinale umzukehren und in der Gruppenphase haben wir Paris und Kielce geschlagen. Es ist nicht so, dass wir nicht leicht zu bespielen sind."

Petter Överby ... darüber, wie man Barça stoppen kann:

"Wir wissen, dass Dika Mem einer ihrer besten Spieler ist, aber sie haben auch zwei tolle Torhüter und einige tolle Außen. Es wird nicht einfach werden. Der Fokus wird wahrscheinlich darauf liegen, defensiv so stark wie möglich zu sein und zu versuchen, ihre Verteidigung zu überwinden. Solange uns das gelingt, glaube ich an unsere Chancen.

Petter Överby ... über das Wunder, in Köln beim Final4 zu sein:

"Es ist kein Wunder. Aber es hat gezeigt, wie stark wir mental sind. Das mussten wir sein, um diese schlimme Situation zu überwinden. Natürlich hat es allen gezeigt, wie stark wir sein können. Das hat uns etwas mehr Selbstvertrauen gegeben, auch wenn wir in der Bundesliga nicht in der Lage waren, unsere Leistung zu bringen. Und, das können wir an diesem Wochenende gebrauchen."

