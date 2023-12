Petrovic glaubt felsenfest an das Buchbacher Frühjahrswunder

Seit Gründung der Regionalliga Bayern ist der TSV Buchbach dort ein fester Bestandteil. Dieser Status steht arg auf der Kippe, doch Trainer Aleksandro Petrovic und der Verein planen derzeit auf mehreren Ebenen, dass auch diese Saison der Klassenerhalt noch gelingt.

Winterpause ja, aber beschauliche Vorweihnachtszeit nein - beim TSV Buchbach wird mit Hochdruck am schier aussichtslosen Unternehmen Klassenerhalt gearbeitet. "Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir uns im Juli nächsten Jahres auf eine weitere Saison in der Regionalliga Bayern vorbereiten können", der prekären Lage des Schlusslichtes und allen Unkenrufen zum Trotz glaubt Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic (34) an ein rot-weißes Frühjahrswunder.

Wunder geschehen, aber halt meist nicht von alleine, deswegen schickt der Rekordspieler der Regionalliga Bayern seine Kicker bereits Mitte Dezember wieder zum Laufen, der offizielle Trainingsstart ist am 19. Januar. "Wir müssen einfach mehr tun als andere, wir brauchen die Basis, die körperliche Fitness, um im Abstiegskampf bestehen zu können. Wir brauchen den Vorsprung", sagt Petrovic, der jedem einzelnen Spieler Einschätzungen unterbreitet hat, wie er sich verbessern kann, wo Stärken und Defizite liegen.

Tests gegen unterklassige Gegner

Das erste Testspiel bestreiten die Buchbacher am 27. Januar beim Bayernligisten FC Deisenhofen, einen Tag später geht es zu den kleinen Löwen, am 3. Februar steht ein weiteres Auswärtsspiel beim Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten auf der Agenda, tags darauf sind die Rot-Weißen beim Landesligisten VfB Hallbergmoos zu Gast. Weitere Tests sind am 21. Februar beim Landesligisten TSV Ampfing und am 24. Februar in der SMR-Arena gegen den Bayernligisten FC Pipinsried geplant.

Großes Thema ist aufgrund des immer noch fehlenden Allwetterplatzes das jährliche Trainingslager im Süden. Petrovic: "Wir brauchen das unbedingt und wollen es eigentlich auch wieder in der Faschingswoche durchziehen, aber es wird überall immer teurer. Trotzdem sind wir da am Planen und Tüfteln. Alles immer im engen Austausch mit der Abteilungsleitung, das klappt super."

Viele knappe Niederlagen

Auch in Sachen Vertragsverlängerungen im Falle eines Abstieges und in Sachen Winterverstärkungen glühen die Drähte heiß, noch sind an dieser Front aber noch keine News zu vermelden. Selbst wenn alle Verletzten nach dem Winter wieder dabei sein sollten, brauchen die Rot-Weißen gezielte Verstärkungen: Typen, die dem Team neuen Spirit einhauchen, Typen, die bei Rückschlagen nicht nervös werden, Typen, die das Team qualitativ verbessern und auf ein höheres Level führen. Die vielen knappen Niederlagen in der Herbstrunde haben gezeigt, dass das Team nicht meilenweit weg ist, dass der aktuelle Kader aber auffrisiert werden muss.

Die dritte große Baustelle ist die Co-Trainer-Frage. "Es ist wahnsinnig schwierig, den Überblick zu behalten, wenn man das alles alleine macht. Da sind sich Verein und ich einig, dass wir jemanden dazunehmen müssen, damit man auch mal besser in Gruppen trainieren kann", so Petrovic, der unlängst drei Tage beim VfB Stuttgart hospitiert hat, bei dem Gerrit Müller, ein Weggefährte aus gemeinsamen Zeiten bei Dynamo Dresden, in der U 16 als Co-Trainer arbeitet: "Das war überragend. Da habe ich viel mitgenommen."