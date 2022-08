Petkovic verpasst Viertelfinale in Washington

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Washington verpasst. Gegen die Kanadierin Rebecca Marino verlor sie in drei Sätzen.

Zwei Wochen nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe in Hamburg war für Andrea Petkovic im Achtelfinale der Citi Open in Washington Schluss. Nach ihrem Sieg in der ersten Runde gegen die Dänin Clara Tauson verlor die 34-Jährige nun gegen die kanadische Qualifikantin Rebecca Marino in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 1:6.

Trotz insgesamt sieben Doppelfehlern kämpfte sich die Deutsche nach dem 3:6 im ersten Satz noch einmal zurück ins Spiel, am Ende war die Ausbeute von nur einem von möglichen neun Break-Punkten zu wenig, um die Kanadierin zu schlagen, die zuvor bereits Venus Williams aus dem Turnier geworfen hatte.