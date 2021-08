Petkovic steht im Viertelfinale - Marterer raus

Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier von Cluj das Viertelfinale erreicht. Die an Nummer zwei gesetzte Deutsche gewann gegen die Rumänin Jaqueline Adina Cristian in zwei Sätzen. In Liberec schlug derweil Maximilian Marterer auf, der die Runde der letzten Acht verpasste.

Steht im Viertelfinale: Andrea Petkovic. imago images/Claudio Gärtner