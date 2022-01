Petkovic startet erfolgreich - Gojowczyk und Koepfer schon raus

Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer sind mit einer Niederlage ins neue Tennis-Jahr gestartet. Besser lief es für Andrea Petkovic.

Gojowczyk, der Weltranglisten-86. aus München verlor am Dienstag beim ATP-Turnier in Melbourne in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald deutlich mit 0:6, 3:6. Der an Position sieben gesetzte Schwarzwälder Koepfer verlor gegen den Niederländer Tallon Griekspoor 3:6, 4:6.

Andrea Petkovic glückte in Melbourne der Einstand in die neue Saison. Die Weltranglisten-75. aus Darmstadt bezwang die an Position fünf gesetzte Ljudmila Samsonowa aus Russland 6:3, 7:6 (7:3). Die 34-Jährige ist die einzige deutsche Teilnehmerin bei diesem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open.