Petkovic startet erfolgreich - Gojowczyk-Abschied aus Dallas nach 58 Minuten

Dieser Tage spielen die Herren in Rotterdam, Dallas und Buenos Aires. Die Damen sind in St. Petersburg am Start. Jule Niemeier war gegen Petra Kvitova chancenlos. Andrea Petkovic startete gegen die Qualifikantin Rebecca Peterson aus Schweden erfolgreich. Peter Gojowczyk verabschiedete sich schnell aus Dallas.

Routinierin Petkovic ist beim Turnier in St. Petersburg ins Achtelfinale eingezogen. Die 34-Jährige setzte sich am Dienstag gegen die Schwedin Rebecca Peterson mit 7:6 (7:5), 6:2 durch. In der nächsten Runde trifft sie entweder auf die Lettin Jelena Ostapenko oder Wang Xinyu aus China.

Zuvor war Jule Niemeier ausgeschieden. Nachdem sie den Sprung ins Hauptfeld geschafft hatte, musste sich die 22 Jahre alte Dortmunderin der an Nummer sechs gesetzten, zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien mit 2:6, 1:6 geschlagen geben. Die WTA-Veranstaltung ist mit 768-680 Dollar dotiert.

ATP-Turnier in Dallas: Gojowczyk nur 58 Minuten dabei

Peter Gojowczyk kommt im neuen Jahr weiter nicht in die Spur. Nach den Erstrundenpleiten beim ATP-Turnier in Melbourne, bei den Australian Open und in Montpellier verlor der 32-Jährige auch sein Auftaktmatch in Dallas/Texas. Der Münchner unterlag dem Briten Liam Broady in nur 58 Minuten mit 1:6, 4:6.

ATP-Turnier in Rotterdam: Zverev-Bezwinger Shapovalov schon früh raus

Bei den Australian Open hatte Denis Shapovalov Alexander Zverev im Achtelfinale ein Bein gestellt und die deutsche Nummer eins auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Titel jäh gestoppt. In Rotterdam nun war für den Kanadier schon in der ersten Runde Schluss. Jiri Lehecka aus Tschechien bezwang den an Nummer fünf gesetzten Shapovalov klar mit 6:4 und 6:4. Stefanos Tsitsipas (Griechenland/1) mühte sich gegen Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien mit 7:5, 6:7 (1:7), 6:4 zum Sieg.