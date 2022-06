Petkovic nach Überraschungs-Coup doch raus - Kyrgios schlägt Tsitsipas trotz Ausraster

Andrea Petkovic ist als letzte deutsche Tennisspielerin beim WTA-Turnier in Berlin ausgeschieden. In Halle erwischte es Stefanos Tsitsipas.

Die 34-jährige Petkovic verlor bei der mit 790.000 Euro dotierten Veranstaltung gegen Aliaksandra Sasnovich aus Belarus mit 4:6, 4:6. In einem Match mit insgesamt acht Aufschlagverlusten hatte die 28-jährige Sasnowitsch am Mittwoch in den wichtigen Situationen die besseren Momente auf ihrer Seite.

Petkovic gab mit gleich drei Doppelfehlern das erste Spiel ab, konnte aber mit dem fünften Breakball sofort das Aufschlagspiel zurückholen, um im dritten Spiel erneut ein Break zuzulassen. Insgesamt ging die Hessin nur beim 3:2 im zweiten Satz einmal in Führung.

Gauff als letzte Spielerin im Achtelfinale

Zuvor war Coco Gauff als letzte Spielerin in das Achtelfinale eingezogen. Die French-Open-Finalistin setzte sich in einem US-Duell mit 6:2, 7:6 (7:2) gegen Ann Li durch. In der Runde der letzten 16 trifft die an Nummer sieben gesetzte 18-Jährige auf die Chinesin Wang Xinyu.



Zuvor hatte Karolina Pliskova bereits die Runde der letzten Acht erreicht. Die an Nummer vier gesetzte Tschechin gewann gegen die frühere US Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada knapp mit 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Darja Kassatkina zog ebenfalls in das Viertelfinale ein. In einem russischen Duell besiegte die an Nummer sechs gesetzte 25-Jährige die zwei Jahre ältere Jekaterina Alexandrowa mit 5:7, 6:1, 6:1.

Medvedev braucht nur 64 Minuten gegen Goffin

Der Weltranglisten-Erste Daniil Medvedev hat beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle ohne Mühe das Achtelfinale erreicht. Der russische Tennisprofi gewann am Mittwoch gegen den Belgier David Goffin mit 6:3, 6:2. Der 26-Jährige benötigte nur 64 Minuten für seinen Erfolg.

Im Kampf um den Viertelfinal-Einzug trifft Medvedev nun am Donnerstag auf Ilja Ivashka aus Belarus, der zum Auftakt gegen Lokalmatador Jan-Lennard Struff gewonnen hatte. Medvedev hatte zu Beginn der Woche den Serben Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste abgelöst.

Kyrgios siegt trotz erneuter Ausraster

Das Aus kam dagegen für den an Nummer zwei gesetzten Stefanos Tsitsipas. Der Grieche verlor im Achtelfinale gegen den Australier Nick Kyrgios mit 7:5, 2:6, 4:6. Kyrgios leistete sich dabei wieder einmal einige Ausraster und kassierte insgesamt zwei Verwarnungen. Dennoch setzte sich der Australier nach 2:05 Stunden mit dem ersten Matchball durch.

Ausgeschieden ist Titelverteidiger Ugo Humbert. Der Franzose, der 2021 überraschend den Titel in Halle gewonnen hatte, musste sich im Achtelfinale dem Polen Hubert Hurkacz mit 6:7 (5:7), 3:6 geschlagen geben. Wie Hurkacz und Kyrgios bereits im Viertelfinale steht Pablo Carreño Busta. Der Spanier gewann gegen den Amerikaner Sebastian Korda mit 6:4, 0:6, 6:3.