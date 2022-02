Petkovic macht gegen Ostapenko nur drei Spiele

Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier von St. Petersburg in der 2. Runde ausgeschieden. Gegen Jelena Ostapenko aus Lettland war die Deutsche komplett chancenlos.

Andrea Petkovic ist beim Tennis-Turnier im russischen St. Petersburg im Achtelfinale ausgeschieden. Die 34-Jährige verlor am Donnerstag gegen die Lettin Jelena Ostapenko mit 1:6, 2:6 in 58 Minuten. Die WTA-Veranstaltung ist mit 768.680 Dollar dotiert.

In der ersten Runde hatte die Deutsche noch gegen die Qualifikantin Rebecca Peterson in zwei Sätzen gewonnen. Am Donnerstag war Petkovic dann völlig chancenlos. Nachdem die 34-Jährige ihr erstes Aufschlagspiel gehalten hatte, verlor sie im ersten Satz gleich fünf Spiele in Folge.

Und auch im zweiten Durchgang gab es für die Deutsche nichts zu holen, Ostapenko spielte die Partie von vorne weg, führte mit 5:1 und gewann den Durchgang schließlich mit 6:2.