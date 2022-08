Petkovic im Achtelfinale des WTA-Turniers in Washington

Andrea Petkovic hat das Achtelfinale beim WTA-Turnier in Washington erreicht. Die 34-Jährige setzte sich am Dienstag gegen die an Nummer acht gesetzte Dänin Clara Tauson sicher mit 6:2, 6:2 durch.

Andrea Petkovic steht im Achtelfinale von Washington. IMAGO/tennisphoto.de