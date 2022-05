Petkov über Verls Kampf gegen den Abstieg: "Es gibt nur einen Weg"

Mit drei Siegen in Serie hat sich der SC Verl zuletzt aus der Abstiegszone gearbeitet. Nach dem dramatischen 2:1-Erfolg in Dortmund haben die Ostwestfalen den Klassenerhalt am letzten Spieltag sogar wieder in der eigenen Hand.

Lukas Petkov erzielte in Dortmund das Siegtor für den SC Verl. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto