Petit zur Final-Niederlage gegen Werder: "Wir hätten nicht antreten sollen"

Exakt vor 30 Jahren holte Bremen den Europapokal der Pokalsieger. Auf der anderen Seite stand Monacos Emmanuel Petit. Wegen der Tragödie in Furiani tags zuvor sagt er heute: "Dieser Abend war der schrecklichste Moment meiner Laufbahn."

Es sollte ein Festtag werden, ein großes Finale, das entscheidende Spiel um den Europapokal der Pokalsieger. Schauplatz Lissabon, das Estadio Da Luz, der 6. Mai 1992, Werder Bremen traf auf die AS Monaco und wollte eine Saison retten, in der es in der Bundesliga als amtierender Pokalsieger am Ende nur zu Rang neun reichen sollte.

Der Fußball aber war Nebensache an jenem Mittwochabend vor 30 Jahren. Tags zuvor war im Halbfinale des französischen Pokals eine Tribüne eingestürzt und hatte 19 Menschen um ihr Leben gebracht.

Damals war bei der UEFA das Geld anscheinend wichtiger als das Leben der Menschen. Emmanuel Petit

Einige Monegassen hatten Freunde, mitunter auch Familienangehörige, die bei der Partie im Stadion waren und sich schwer verletzten - die UEFA aber bestand darauf, dass das Spiel gegen Werder ausgetragen wird. Heute sagt Emmanuel Petit, seinerzeit Mittelfeldspieler bei Monaco: "Damals war bei der UEFA das Geld anscheinend wichtiger als das Leben der Menschen."

Am Ende gewinnt Werder 2:0 - wichtig ist das nicht

Der Verband habe "kein Verständnis und kein Mitgefühl" gezeigt, dabei sei in diesem Moment überhaupt nicht an Fußball zu denken gewesen. "Wir hätten gar nicht antreten sollen", meint Petit, "obwohl es sich bis dahin um die wichtigste Partie meiner Karriere gehandelt hatte".

Monaco aber trat an und verlor letztlich 0:2. Das aber trat in den Hintergrund - schließlich ging es in diesen Tagen um so viel mehr als um Fußball.

