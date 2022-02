Petersens Tor: Wenn Training fruchtet

Das Freiburger Führungstor in Augsburg war ein besonderer Lohn für die Trainingsarbeit in der Vorwoche. Nun geht es für die SC-Profis um den reiferen Umgang mit einer Führung, die auch gegen Hertha BSC am Samstag gelingen soll.

Nach dem 1:1 gegen Mainz hatte Christian Streich angekündigt, intensiv an den Basics arbeiten zu wollen. In Augsburg ereignet sich dann schon in der 4. Minute diese Sequenz: Die Freiburger Profis bauen in der Viererkette auf, Philipp Lienhart bekommt einen Pass von rechts von Jonathan Schmid, spielt einen flachen Ball ins Zentrum, wo Vincenzo Grifo auf Nico Schlotterbeck zurück in die Kette prallen lässt, dieser schlägt einen Diagonalball auf den rechts außen startenden Roland Sallai, Flanke, Kopfball Nils Petersen - Tor. Ein herrlicher Spielzug.

"Wir haben ein sehr schönes Tor gemacht nach einem guten Spielaufbau mit den Verlagerungen, das haben wir ein bisschen geübt diese Woche. Das ist dann schön für uns Trainer, wenn so etwas dann auch funktioniert", freute sich Streich über den besonderen Lohn für die vergangene Trainingswoche. Beim 2:1 durch Nico Schlotterbecks Abstauber konnten sich die Breisgauer mal wieder auf ihre Standardstärke verlassen, in dem Fall auf den Einfallsreichtum der beiden Spezialisten Grifo und Christian Günter.

Streich: "Ruhiger bleiben, wenn man etwas zu verlieren hat"

Insgesamt trat das ganze Team klar verbessert auf gegenüber den beiden letzten Partien gegen Mainz und davor in Köln (0:1). Dennoch gibt es noch Verbesserungsbedarf, gerade wenn man im Rennen um die internationalen Plätze weiter mitmischen will. In der Schlussphase fehlten oft Ballkontrolle und Entlastung. "Wir müssen daran arbeiten, auch bei einer Führung, wenn man etwas zu verlieren hat, ruhiger zu bleiben und das Zutrauen in die eigene Technik und die Abläufe zu behalten", analysierte Streich und setzte damit die nächsten Trainingsinhalte.

Damit auch diese am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Anwendung kommen können, muss der SC gegen Hertha BSC - vor bis zu 25.000 Zuschauern - zunächst mal wieder in Führung gehen. Dafür sollten erneut die verbesserten Basics im Aufbau- und Angriffsspiel respektive die Standardstärke sichtbar werden.