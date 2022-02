Petersens Sucht nach "Momenten wie heute"

Bereits nach vier Minuten war die Geschichte des Spiels so gut wie geschrieben. Nils Petersen, dessen Zukunft in Freiburg in den Sternen steht, bewies bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison einmal mehr seine Qualitäten.

"Der Nils hat einfach die Chance verdient, von Anfang an zu spielen", hatte Freiburgs Trainer Christian Streich vor dem Spiel gegen Augsburg am "Sky"-Mikrofon begründet, weshalb der 33-Jährige erstmals in dieser Saison und damit erstmals seit Mai 2021 wieder überraschend in der Startelf stand.

"Auf einem guten Tabellenplatz haben die Ergänzungsspieler einen schweren Stand"

Noch in der Vorwoche gegen Mainz hatte Petersen nach seiner Einwechslung zwei Minuten benötigt, diesmal netzte er nach vier Minuten und legte damit den Grundstein für den 2:1-Erfolg in Augsburg. "Tore tun immer gut", gab Petersen nach der Partie zu Protokoll. "Ich weiß, dass ich Trainingsphasen hatte, wo die anderen auch gut waren. Auf einem guten Tabellenplatz haben die Ergänzungsspieler einen schweren Stand. Wenn man dann mal spielt, wie heute, tut es auch einfach gut, wenn man Argumente liefert", zeigte der Stürmer auch Verständnis dafür, dass er in der jüngeren Vergangenheit eher in der zweiten Reihe stand.

Der Verein ist sehr fair und hat mir signalisiert, dass sie mit mir weitermachen wollen. Jetzt liegt es an mir. Nils Petersen

Ausgerechnet jetzt, wo Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum 1. FC Köln aufkamen, stellt sich Petersen wieder ins Schaufenster und zeigt, warum auch sein aktueller Arbeitgeber noch starkes Interesse an einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags hat. Immerhin ist Petersen seit sieben Jahren bei den Breisgauern und mit 98 Pflichtspieltreffern der Rekordtorschütze des Sport-Clubs. "Wir sind gut im Austausch. Der Verein ist sehr fair und hat mir signalisiert, dass sie mit mir weitermachen wollen. Jetzt liegt es an mir", so Petersen.

"Danach ist man süchtig"

Wichtig für die Entscheidung ist dem Angreifer in fortgeschrittenem Fußballeralter bei seiner Entscheidung, wohin es zukünftig gehen soll, vor allem eines: "Ich möchte spielen. Das Fußballerleben ist kurz, da möchte man Momente wie heute erleben, danach ist man süchtig."

Um diese Sucht stillen zu können, benötigt der ehemalige Bremer vor allem Spielzeit. Gegen Augsburg hat Petersen gezeigt, dass er diese durchaus zu nutzen weiß.