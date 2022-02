Petersen: "Wir müssen echt noch ein paar Elfmeter kriegen"

Edeljoker Nils Petersen ordnet die bislang durchwachsene Freiburger Rückrunde ein und formuliert eine augenzwinkernde Kompensationserwartung nach dem VAR-Blackout im Spiel gegen Mainz.

"Der Punkt an sich ist okay", sagt Petersen im Interview mit SCF-TV über das durch sein Jokertor gesicherte 1:1 gegen Mainz am Samstag, schränkt aber ein: "Er bringt uns nicht wahnsinnig weiter. Man hat in der ersten Halbserie gemerkt, dass uns die Siege krass nach vorne spülen." Davon hat der Hinrunden-Dritte in bisher fünf Rückrundenpartien allerdings nur einen geholt, insgesamt fünf Zähler eingefahren.

"Wir haben nicht am Limit gespielt"

"Jetzt dümpelt man so ein bisschen auf der Stelle", beschreibt Petersen die aktuelle Lage beim Sport-Club auf Rang 6: "Wir sind immer noch oben im Gedränge drin, aber es wäre schon schön, wenn wir die Heimspiele ziehen könnten." Das gelang seit der Winterpause nur beim 2:0 gegen Stuttgart, zuvor gab es das bittere 2:2 gegen Bielefeld nach 2:0-Führung und nun das Unentschieden gegen Mainz. "Wir waren nicht so gut am Samstag, um sagen zu können, es wäre Pflicht gewesen, das Ding über die Bühne zu bringen. Du musst eigentlich froh sein, dass du den Punkt mitnimmst, weil es eine gute Mainzer Mannschaft war, wir haben aber auch nicht am Limit gespielt", analysiert Petersen.

Diesem versucht sich die Mannschaft von Christian Streich am Samstag in Augsburg wieder zu nähern. In den zwei Liga-Auswärtsspielen im neuen Jahr in Dortmund (1:5) und Köln (0:1) war bisher nichts zu holen. Dass es die SC-Profis, die im Winter mit 15 Punkten aus neun Partien Platz 2 der Auswärtstabelle belegten, auf fremden Plätzen nicht verlernt haben, zeigten sie im Januar in beeindruckender Manier beim 4:1-Erfolg über Hoffenheim im Pokal-Achtelfinale.

Strafbare Abseitssituation wurde einfach übersehen

Ob im Spiel beim FCA wieder VAR-Entscheidungen im Fokus stehen, wird sich zeigen. Zuletzt wirkten sie sich zweimal zu Ungunsten der Freiburger aus. Während es in Köln angesichts der aktuell international empfohlenen Regelauslegung vertretbar war, den Freiburger Treffer von Roland Sallai wegen Abseits zu erkennen, wurde diesmal beim Mainzer Führungstor eine klar strafbare Abseitssituation sowohl auf dem Platz als auch im Video-Keller einfach übersehen.

"Wenn es den VAR gibt, darf so ein Tor eigentlich nicht passieren, andererseits sind Fehler menschlich", gibt sich Petersen ähnlich wie Streich nachsichtig und glaubt an die These der sich im Verlaufe einer Saison ausgleichenden (Un-) Gerechtigkeit. Seine mit einem Augenzwinkern formulierte Erwartungshaltung: "Wir müssen da echt noch ein paar Elfmeter oder irgendwas kriegen in nächster Zeit, mal schauen."