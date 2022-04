Petersen: "Wir haben schon hart Bock, uns oben zu positionieren"

Niederlage und Wechselpanne überlagerten das hollywoodreife Tor-Jubiläum von Nils Petersen. Freiburgs Rekordmann wird sich erst mit Abstand darüber freuen und blickt mit Selbstbewusstsein sowie Respekt auf die kommende Partie in Frankfurt.

Bei dem ganzen Trubel rund um den Münchner Wechselfehler beim 4:1-Sieg in Freiburg rückte ein Mann in den Hintergrund, der in der Bundesliga am besten mit Einwechslungen zurechtkommt. Ein Tag nach seiner von den SC-Fans gefeierten Vertragsverlängerung um eine weitere Saison bis 2023, steuerte Nils Petersen seinen Teil zu einer Story bei, die wirkte wie der Feder eines Hollywood-Autors mit Faible für Kitsch und Pathos entsprungen.

Der 33-Jährige drehte nur Sekunden nach seiner Einwechslung in der 62. Minute den Ball mit links unhaltbar für Manuel Neuer in die lange Ecke - das 32. Jokertor für den besten dieser Art in der Bundesliga-Historie und der 100. Pflichtspieltreffer im 232. Einsatz des SC-Rekordtorschützen. "In dem Moment habe ich mich über den Ausgleich gefreut und, dass ich nach einer Einwechslung wieder treffen konnte. Das war dann paar Minuten cool - aber dann haben wir schon wieder drei Dinger gefangen und sind mit Blick auf das Ergebnis gefühlt ein bisschen auseinandergefallen", sagt Petersen in einem SCF-TV-Interview.

Der 100. Treffer ist schön, aber in paar Wochen, Monaten und Jahren wird man eher darauf zurückblicken. Nils Petersen

"Wenn man die Chance hat, gegen Bayern zu punkten, gerade in dieser wichtigen Phase der Saison, hätte es uns gut zu Gesicht gestanden, diese Ungeschlagen-Serie fortzuführen", so Petersen. Das Ergebnis sei deshalb ein "großer Wermutstropfen". Sein spektakulärer Auftritt reichte nicht zu einer Story mit Happy Ending, er schrumpfte zu einer kleinen Sequenz des Hoffnungsschimmers. Die Freude über sein außergewöhnliches Jubiläum werde sich erst später einstellen: "Ich durfte in meinem Leben schon so viel erreichen, was ich nie gedacht hätte. Der 100. Treffer ist schön, aber in paar Wochen, Monaten und Jahren wird man eher darauf zurückblicken."

Zunächst richtet sich der Blick auf das sonntägliche Gastspiel bei der Eintracht, wo der SC nach nur einem Zähler aus den Partien gegen Fürth und Bayern wieder für den großen Europacup-Traum punkten sollte. "Wir haben den kleinen Vorteil, uns die ganze Woche auf Frankfurt vorbereiten zu können. Frankfurt muss Barcelona bespielen. Nichtsdestotrotz ist deren Kader so groß und gut, dass sie gegen uns eine tatkräftige Elf auf den Platz schicken werden", meint Petersen.

Der Torjäger unterstreich die sportlichen Ambitionen der SC-Profis: "Ich hoffe, dass wir wieder aus unseren Fehlern lernen und eine neue Serie starten können. Wir haben schon hart Bock darauf, uns oben in der Tabelle zu positionieren und uns das nicht wegnehmen zu lassen. Dafür ist jeder Punkt Gold wert. Gerade in Frankfurt, wo wir nicht immer so gut ausgesehen haben, wäre es cool, wenn wir mal wieder für Furore sorgen und ein volles Stadion auswärts genießen können." Ein Erfolg gegen den Barca-Widersacher wäre für Petersen dennoch eine "kleine Überraschung", trotz der tabellarisch besseren Position sei es "nicht selbstverständlich in Frankfurt zu punkten".