Petersen im Interview: "Zum Zuschauen war es ab und zu echt elegant"

Freiburg hat sich mit einem 2:1-Sieg im Europacup zurückgemeldet - und Nils Petersen nach knapp fünf Monaten in der Startelf. Gegen Mitternacht ordnete der SC-Rekordtorjäger im Gespräch mit dem kicker seine eigene Leistung und die der Mannschaft gegen das Team aus Aserbaidschan ein.

Das erste Europa-League-Gruppenspiel seit knapp neun Jahren ist vorbei - wie fällt Ihr Fazit nach dem Duell mit Qarabag Agdam aus, Herr Petersen?

Die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Nach der frühen 2:0-Führung herrschte ausgelassene Stimmung und man dachte, och ja, das wird ein schönes Fußballfest am Donnerstagabend. Ich war selbst überrascht, dass es so gut lief und uns vom Start weg in die Karten spielte. So ein 2:1-Anschlusstreffer bringt dich manchmal kurz aus dem Konzept, wir haben es dann auch nicht mehr so gut gespielt. Nach außen sagst du, du hast 2:1 gewonnen und drei Punkte, intern werden wir das aber kritisch analysieren. Es war ein schwieriger Auftakt.

Warum?

Jeder hatte irgendwie einen Sieg erwartet, zwar gesagt, die sind nicht schlecht - aber. Qarabag hat schon ein paar Mannschaften rausgekickt in der diesjährigen Champions-League-Qualifikation. Das war kein Fallobst, das manche erwartet haben, sondern eine richtig gute Mannschaft, die auf alle Fälle ein paar Punkte in der Gruppe sammeln wird.

Was war der Grund für die eigene nachlassende Leistung respektive das Aufkommen der Gäste nach etwa 25 Minuten?

Wir haben ihnen mit einigen Ballverlusten in die Karten gespielt, sie dadurch spielen lassen. Das ist das, was sie wollten und auch gut können. Die haben einen guten Ball gekickt, zum Zuschauen war es ab und zu echt elegant. Wir hätten ihnen den Spaß am Spiel nehmen müssen, das haben wir nicht so oft geschafft. Auf der anderen Seite steht zum Glück dieser Sieg und es geht letztlich doch ums Ergebnis. Wir haben 2017 in der Europa-League-Qualifikation gegen Domzale erlebt, wie schnell es gehen kann, dass man einen Gegner unterschätzt. Qarabag hat international deutlich mehr Erfahrung als wir. Daher sind wir sehr froh, dass wir nächste Woche nicht so viel Druck haben wie Piräus.

Sie standen erstmals seit dem 16. April dieses Jahres wieder in der Startelf. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Auftritt über 71 Minuten?

Es war okay. Es hat mich gefreut, dass der Trainer meinte, ich habe es mir verdient. Ich habe versucht, alles in die Waagschale zu werfen und für die Mannschaft zu arbeiten, dass ich mir nicht den Vorwurf gefallen lassen muss, nicht alles reingeworfen zu haben. Klar, hätte ich gerne ein persönliches Erfolgserlebnis gehabt. Man lechzt immer danach, aber es ist völlig okay, ich freue mich, dass wir gewonnen haben und ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Alles andere kommt dann mit dem Rhythmus.

Gefühlt war Ihre Kopfball-Chance in der 64. Minute in einer lange Phase, in der der SC vorne kaum gefährlich wurde, ein typischer Petersen-Moment, der aber diesmal nicht in Jubel mündete.

Ja, schade, ich hätte ihn gerne gemacht. Ich muss mir die Szene nochmal anschauen, vielleicht hätte ich ihn besser drücken können, vielleicht war auch schon ein bisschen Müdigkeit dabei. Aber ich kann mit dem Spiel absolut leben.

Am Sonntagabend kommt Borussia Mönchengladbach, das sich ohne Europacup die ganze Woche auf den SC vorbereiten konnte. Welche Art von Spiel erwarten Sie?

Es kommt eine Mannschaft mit viel Qualität, die jetzt das erste Mal irgendwie angeknockt ist, weil sie mal verloren hat. Sie haben einen sehr guten Saisonstart, trotzdem bringen wir wieder ein Erfolgserlebnis mit. Für mich und andere ist es schön zu sehen, dass man seine Einsätze bekommt, andere sind vielleicht unzufrieden, weil sie beim ersten internationalen Auftritt seit Langem nicht gespielt haben. Aber jeder bei uns weiß, wie schnell es gehen kann, dass man in die Elf rutscht, dort will dann jeder seinen Platz behaupten. Das tut dem Konkurrenzkampf gut. Wir schauen, dass wir Sonntag frisch sind, nach einem Erfolgserlebnis ist mir aber nicht angst und bange.