Petersen: "Ich war einer der nettesten Gegenspieler"

Über 16 Jahre stand Nils Petersen vor allem für Tore und Rekorde, aber auch eine sehr offene und stets freundliche Art. Auch auf dem Feld. Wer trotzdem nicht nett zu ihm war und an welchem Gegnerverhalten er sich hochziehen konnte, verrät der Bundesliga-Jokerkönig im großen kicker-Interview (Montagsausgabe).

490 Pflichtspiele und 178 Tore für Jena, Cottbus, Bayern, Bremen und Freiburg, dazu zwei torlose A-Länderspiele und je sechs Olympia-Einsätze und Treffer für Deutschland - Petersen hat in seiner aktiven Karriere von Februar 2007 bis Sommer 2023 einiges gesehen und geleistet, ist mit einem Gegenspieler aber nie ernsthaft aneinandergeraten. "Meinungsverschiedenheiten gab es natürlich, aber keine Auseinandersetzungen. Ich behaupte sogar, einer der nettesten Gegenspieler gewesen zu sein", sagt Petersen im großen kicker-Interview (Montagsausgabe) mit einem Lachen.

Trotzdem begegneten ihm wiederum nicht alle Kontrahenten mit übermäßiger Freundlichkeit. Wer die unangenehmsten waren? "Toni Rüdiger in seiner Anfangszeit in Stuttgart war sehr unangenehm, wollte auch verbal verunsichern oder hat mir mal eine mitgegeben, obwohl der Ball ganz woanders war. Dieses Nervige kombiniert mit hartem Verteidigen ist ja auch ein bisschen sein Markenzeichen", sagt Petersen über den Nationalspieler von Real Madrid, der von 2011 bis 2015 das VfB-Trikot trug.

Gegen körperliche Gegenspieler war es schwer für mich. Nils Petersen

Ein anderer Innenverteidiger machte Petersen während seiner Zeit in Bremen zu schaffen. "Wenn ich im Training in den Fängen von Assani Lukimya war, kam ich einfach nicht drum herum. Da bin ich in Zweikämpfen manchmal verzweifelt", erzählt Petersen und räumt generell ein: "Gegen körperlich starke Gegenspieler war es schwer für mich."

Was dieser Spezies in direkten Duellen natürlich nicht verborgen blieb und Petersen auch auf dem Feld beliebt machte. "Es war schon witzig und eigentlich nicht gut, dass ich öfter im Training das Gefühl hatte, unsere Verteidiger wollen unbedingt gegen mich spielen", sagt Petersen und benennt gewohnt freimütig den Grund: seine Schwächen: "Ich habe eben keinem wehgetan, bin keinem weggerannt, hatte nur immer meine Momente vor dem Tor."

Schlotterbeck? "Das hält er mir immer noch vor"

Seine außergewöhnliche Abschlussstärke mit beiden Füßen kommt in Petersens manchmal zu bescheidenen und selbstkritischen Eigenanalysen oftmals zu kurz, war aber gleichzeitig die effektivste Waffe, es manch nicht so nettem Verteidiger heimzuzahlen. "Ich konnte mich daran hochziehen, wenn man mich genervt hat", erklärt Petersen und erzählt eine Anekdote aus seinen letzten Jahren in Freiburg: "Ich kann mich an ein Abschlusstraining in Freiburg erinnern, da war Nico Schlotterbeck noch ganz jung, stand aber in der A-Mannschaft und sollte am nächsten Tag beginnen. Er war schon damals sehr selbstbewusst und wollte mich bei Standards unbedingt decken."

Der inzwischen zum A-Nationalspieler aufgestiegene Profi von Borussia Dortmund tat sich mit seiner Gegenspielerwahl allerdings keinen Gefallen. "Ich habe mich besonders konzentriert und direkt zwei Tore gemacht - und Nico war raus aus der Startelf. Das hält er mir immer noch vor, dass ich ihn diesen Einsatz gekostet habe", berichtet Petersen mit einem Grinsen und legt abseits dieser Episode für die Übungszeit im Allgemeinen ein Geständnis ab: "Ich habe mich regelmäßig geschont im Training."

Gerade, wenn die Aufstellung schon feststand. Petersen: "Da war man relaxter, weil man wusste, man spielt, oder eben nicht. Ich habe sehr oft mit Auge trainiert. Das hat mich wahrscheinlich auch viele Startelfeinsätze gekostet, weil Christian Streich viel Wert auf Trainingsqualität legt."

Warum es Flüche und Zwickmühlen in der Zusammenarbeit mit Streich gab, weshalb in Bezug auf Joker ein Umdenken im Fußball stattfinden sollte, wie er in Jena Sympathien verspielte und warum es in Cottbus anfangs "brutal" war, und wie er seine Zukunft plant - lesen Sie das große kicker-Interview mit Petersen im aktuellen kicker (Montagsausgabe, oder ab Sonntagabend hier im eMagazine).