Petersen fehlt noch die "Wettkampfhärte"

Nach zwei Verletzungspausen arbeitet Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen weiter an seiner Fitness, könnte aber zu einem Jokereinsatz im letzten Spiel des Jahres gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr) kommen.

Beim torlosen Remis in der Alten Försterei am Mittwochabend kam Nils Petersen zu seinem ersten Bundesligaeinsatz seit seiner Knieverletzung. Die Einwechslung in der 89. Minute bot aber selbst einem Topjoker wie ihm zu wenig Zeit, um noch den Lucky Punch zu setzen. In den beiden Partien zuvor saß der 33-Jährige bereits auf der Bank. Sein Knie wurde konservativ behandelt, erklärte Trainer Christian Streich, "wir hoffen, dass es stabil wird". Im Training sehe es danach aus. "Was er braucht, sind eigentlich Spiele, um wieder Zweikampf- und Wettkampfhärte zu kriegen", sagte Streich, "aber er ist in Wartestellung, um reinzukommen, seine Torgefahr ausspielen zu können, dass er etwas Entscheidendes für uns bewegen kann."

Für Petersen ist die Hinrunde ganz anders verlaufen, als er sich das zu Beginn erhofft hatte. Zum Vorbereitungsstart fühlte er sich gut und bereit, den Konkurrenzkampf auch mit den jungen Mitspielern anzunehmen. Dann kam die erste Verletzungspause, die Rückkehr auf den Platz Mitte September und Ende Oktober die Knieprobleme. Petersen arbeite daran, wieder richtig fit zu werden, berichtete der SC-Coach, "und Nils ist immer eine Option für uns, dann müssen wir ihn halt im richtigen Moment bringen, dass er uns helfen kann". Angesichts der sehr kurzen Winterpause und dem Rückrundenstart ohne Vorbereitungsspiel gebe es aber zunächst nur die Chance über Einwechslungen.

Bis auf das Torfestival gegen Gladbach haben die Freiburger zuletzt zu wenige ihrer Chancen genutzt, und auch gegen den letzten Hinrunden-Gegner Leverkusen haben sie statistisch gesehen keine guten Aussichten auf eine Verbesserung: In acht der jüngsten elf Heimspiele gegen Leverkusen blieb der Sport-Club torlos. Vielleicht kann Petersen das ändern, der am letzten Spieltag der Saison 2008/09 gegen Leverkusen sein Bundesligadebüt gab. Durch ein 3:0 sprang er mit Energie Cottbus noch auf den Relegationsrang, das Team scheiterte danach jedoch an Nürnberg und stieg ab. 2011 wechselte Petersen von Cottbus zu den Bayern, und sammelte seitdem für die Münchner, Werder Bremen und Freiburg 252 weitere Bundesligaeinsätze.

Schlotterbeck vor Bundesligaeinsatz Nummer 50

Bis dahin ist es für Verteidiger Nico Schlotterbeck noch ein langer Weg, aber der 22-Jährige würde immerhin schon zum 50. Mal in der ersten Liga auflaufen, wenn er gegen Leverkusen wieder dabei ist. Und davon ist auszugehen, höchstwahrscheinlich sogar erneut neben seinem Bruder Keven, und nicht nur weil Manuel Gulde (muskuläre Probleme) weiter ausfällt. "Keven hat die Chance genutzt", fand Streich nach dem Spiel bei Union, "er war gut und aufmerksam, das hat mich gefreut." Zufrieden war er auch mit dessen jüngerem Bruder, "aber Keven war auffallend gut."