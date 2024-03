Petersen exklusiv: "Selbst bei meiner Oma sah ich Tränen der Rührung"

Nils Petersen (35) spielte von Januar 2015 bis Sommer 2023 unter Christian Streich in Freiburg, ist mit 105 Treffern SC-Rekordschütze. Im kicker schreibt er seinem langjährigen Trainer - den er immer noch lieber siezt als duzt.

Lieber Trainer,



trotz Du-Angebots bleibe ich vorerst beim Sie. Weil ich Veränderungen nicht sonderlich mag. Jetzt verändern Sie alles und ganz Fußballdeutschland trägt Trauer. Keine 60 Tage mehr, dann wird es sehr emotional. Am meisten für Sie - dafür lieben Sie den Sport, die Menschen drumherum, Ihre Jungs und diesen wunderbaren Verein viel zu sehr. Egal wer Meister wird, wer die Champions League erreicht oder Pokalsieger wird: alles zweitrangig. Die Scheinwerfer werden auf Sie gerichtet sein. Bitte genießen Sie es und saugen es auf. Den Applaus, jedes Plakat, sämtliche Sprechchöre, den Respekt des Gegners. So schwer es Ihnen auch fallen wird: Sie verdienen diese Wertschätzung, diese Wehmut bei allen Fußballsympathisanten.

Selbst bei meiner Oma und Mutter sah ich beim Frühstück nach Ihrem Abschiedsvideo Tränen der Rührung. Ich wollte die Stimmung aufpeppen - mit der Erinnerung daran, dass ich doch unter Ihnen selten von Beginn an spielen durfte. Das hat aber nichts geholfen, da Sie einfach mit Ihrer Art die Herzen aller, nicht nur der Fußballfans, erobert haben.

Sie waren der Erste, der trotz Rad-Nachteils gegenüber unseren viel zu großen Autos im Stadion war. Nils Petersen

Man hört Ihnen unheimlich gerne zu, wird gewiss nicht dümmer dabei und bekommt zu keinem Zeitpunkt den Eindruck vermittelt, dass Sie sich zu wichtig nehmen. Was Sie bei Ihrer Vita durchaus könnten. Genau diese Eigenart ist das, was die Menschen und Spieler, wie ich es auch war, an Ihnen schätzen. Sie werden allen Fußballfans fehlen und niemals in Vergessenheit geraten: Weil Unikate als einzigartig definiert sind. Es war mir eine gewaltige Freude, Ihnen jahrelang zuhören zu dürfen, für Sie durch jedes Feuer zu gehen und in diesem Business Menschlichkeit und Dankbarkeit zu erfahren. Das haben Sie in der Kabine, wo wir jahrelang alles für unsere Farben gegeben haben, jeden Tag verkörpert.

Sie waren der Erste, der trotz Rad-Nachteils gegenüber unseren viel zu großen Autos im Stadion war, und sind als Letzter gegangen. Mit 147 Ideen im Hinterkopf, wie es am Wochenende gelingen kann. Löschen Sie nun ab Sommer die Festplatte und behalten Sie die schönsten Erinnerungen dort, wo es gerade allen Fans ein bisschen weh tut: im Herzen. Wir sehen uns auf der Tribüne in der neuen Saison, um anschließend bei einem Glas Vino in tollen Erinnerungen zu schwelgen. DANKE!

Nils Petersen

Wenn ewig nicht für immer ist: Ein Report über das Ende von langen Traineramtszeiten und es ihren Nachfolgern erging - an diesem Donnerstag im kicker (hier auch als eMagazine)