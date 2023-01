Petersen erklärt aberkanntes Tor - Bobic: "Nicht mehr mein Fußball"

Hertha startete mit einem 1:3 in Bochum in die Restsaison. Die Partie hätte aber auch gänzlich anders laufen können. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic haderte mit dem VAR.

Die Partie wäre wohl anders gelaufen, wenn in der elften Minute das 1:0 durch Lucas Tousart gezählt hätte. Der Mittelfeldmann traf per tollem Treffer unter die Latte. Doch VAR Daniel Schlager schaltete sich ein und überprüfte. Das Tor zählte am Ende nicht. Schiedsrichter Martin Petersen ließ mit einem Eckstoß weiterspielen, der Ball war vor der Flanke von Jean-Paul Boetius schon im Aus. Wichtig war dabei, dass für Schlager Bochums Saidy Janko den Ball wohl nicht kontrolliert hat, ansonsten wäre es eine neue Spielsituation gewesen und der VAR hätte nicht mehr einschreiten dürfen.

Eine knifflige und vor allem diskutable Entscheidung. Gesprächsbedarf zu dieser Szene hatte auch Fredi Bobic. "Für mich ist es eh nicht mehr mein Fußball in der Form. Ich versteh's auch nicht mehr", sagte der Sport-Geschäftsführer der Berliner im "Aktuellen Sportstudio" beim ZDF.

Auch Petersen äußerte sich zu dieser kniffligen Szene. "Da muss ich dann auch meinem Videoassistenten vertrauen, dass er da richtig hinguckt", sagte der Schiedsrichter. Video-Assistent Daniel Schlager hatte den Ball im Aus gesehen. "Der zweite Faktor war, ob es die gleiche Angriffsphase ist." Petersen erklärte zudem, es habe keine Ballkontrolle der Bochumer gegeben, "und somit auch keine neue Spielsituation."

Die Herthaner stuften die Entscheidung anders ein, auch Coach Sandro Schwarz und einige Spieler hatten sich am Samstag bereits beschwert. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage der Berliner in Bochum auf der Anzeigetafel, damit rutschte der Hauptstadtklub auf Platz 17 ab.