Petersen, der gelernte Abstauber: "Das ist kein Zufall"

Nach den Schlagzeilen über einen möglichen Abgang sorgt Freiburgs Stürmer Nils Petersen nun wieder mit Toren für Furore. Das gefällt auch Trainer Christian Streich.

Nils Petersen zieht immer etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich als andere Fußballer. Ganz besonders in den vergangenen Wochen. Da wurde plötzlich die Zukunft des Freiburger Stürmers zum Thema: Mal betonte der 33-Jährige, gerne spielen zu wollen, dann sprach plötzlich Kölns Trainer Steffen Baumgart über Petersen. Dabei war der Blondschopf bis dahin mit zwölf Einwechselungen in Liga und Pokal sportlich oft kein großes Thema - was auch an zwei Verletzungen lag, die ihn immer wieder bremsten.

Streichs Vertrauen schwand zu keiner Zeit

"Er ist nicht mehr ganz so jung. Da braucht er etwas Zeit, um in eine Top-Verfassung zu kommen", weiß Freiburgs Cheftrainer Christian Streich. Das Vertrauen in seinen Routinier schwand offenbar aber nie: Nachdem Petersen gegen Mainz 05 (1:1) mal wieder ins Tor getroffen hatte, gab Streich ihm die Chance in der Startelf.

Mit Erfolg: Auch gegen Augsburg (2:1) und nun im Pokal in Bochum (2:1 nach Verlängerung) netzte der Angreifer ein - und kommt damit auf drei Treffer in den zurückliegenden vier Pflichtspielen. Im Westen knipste Petersen in bester Stürmer-Manier per Abstauber nach einem Schuss Kevin Schades. Eine Qualität, die in dieser Güteklasse im Kader sonst so nicht vorhanden ist.

Petersen und die spezielle Fähigkeit

"Er hat sich das erarbeitet und wenn er in dieser Verfassung ist, ist er immer ein Kandidat für die Anfangsformation", lobt Streich. Denn auch wenn sich etwa Lucas Höler in dieser Spielzeit beeindruckend entwickelte: Ein Verwerter der Marke Petersen ist er ebenso wenig wie der umtriebige Südkoreaner Woo-Yeong Jeong oder der engagierte, aber oft etwas harmlose Ermedin Demirovic. "Dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat, wissen wir nicht erst seit heute", sagt auch Streich, dem Petersens Treffer im Ruhrstadion imponierte: "Weil es kein Zufall ist, dass er da steht, sondern sich richtig verhält und Situationen lesen kann."

Auch abstauben will eben gelernt sein.