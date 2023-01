Petersen: "Den eigenen Namen lesen - man ist ja süchtig danach"

Warum Nils Petersen mit null Ligatoren überraschend gut leben kann, erklärte er unter Spaniens Sonne. Den 34-Jährigen beschäftigen vor der zweiten Saisonhälfte etliche Themen.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Nils Petersen über …

… die Ruhe im Trainingslager: "Wir sind Tabellenzweiter und im Trainingslager ist nichts los, weniger als sonst sogar. Sonst waren mal fünf Fans da, jetzt beim Training keiner, bei den Spielen ein paar. Aber ich muss zugeben, dass ich das auch genieße. Das muss standortbedingt sein, woanders ist sicherlich das Drei- bis Vierfache los. Viele denken vielleicht, lass' sie mal den Erfolg genießen, wer weiß, wie lange das geht. Man lässt uns in Ruhe arbeiten, vertraut uns, egal ob wir 17. sind oder Zweiter, soll alles so bleiben wie es ist. Beständigkeit und Kontinuität sind eh groß geschrieben bei uns. Es ist nicht so, dass wir uns danach sehnen, nach dem Training mit 200 Fans abzuklatschen, so schön es auch ist, Wertschätzung zu kriegen. Wir kriegen sie auch so, das spüren wir. Die Euphorie ist schon da, aber am Trainingsplatz merkt man das nicht, auch in Freiburg. Am Wochenende ist es voll, aber Montag bis Freitag lassen sie uns in Ruhe."

… die Rolle als tabellarisch erster Bayern-Jäger: "Es gibt einen gewissen Stolz, positives Selbstbewusstsein, aber auch Respekt vor der kommenden Runde. Man möchte nicht viele Plätze verlieren - unser Trainer hat ja gesagt, wir werden eh nicht Zweiter bleiben (grinst). Man weiß nicht, ob wir auf diesem Niveau weiterspielen können und die anderen weiter unter ihrem Niveau bleiben. Aber es ist nicht so, dass wir uns kneifen müssen. An Bayern orientiere ich mich gar nicht, sondern ich gucke eher, wer könnte uns alles einholen. Aktuell genießen wir es einfach, die Spiele zu ziehen und am Limit zu punkten, dann schauen wir, was dabei rumkommt. Wir sind schon selbst von uns überzeugt. In meinen fast acht Jahren hier waren wir selten so überzeugt, dass alles richtig ist, keiner ist erschrocken, obwohl ich selbst vor diesem Jahr gesagt habe: Hauptsache wir lassen drei hinter uns. Das wird uns ja eingeimpft."

… den gestiegenen Respekt der Konkurrenz: "Wir werden anders wahrgenommen, ich glaube, das schmeckt dem Trainer nicht immer so. Man wir gerne mal unterschätzt, davon muss man sich peu à peu verabschieden. Die Gegner sind auch glücklich, wenn sie gegen uns einen Punkt holen, das ist auch ein Kompliment. Unser Auftreten ist anders geworden, außer in München oder Dortmund. Da fehlt uns noch was, da mal so eine Abgewichstheit reinzukriegen, sich selbstbewusst hinzustellen und sagen, wir lassen nichts anbrennen, das kriegen wir noch nicht hin. Da fehlt uns noch die Klasse."

… Komplimente der Konkurrenz, wie das von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der im Wintertrainingslager sagte, in der restlichen Saison sei auch auf Freiburg zu achten: "Jedes Kompliment ist schön. Das ging mir auch im Urlaub so. Jetzt kennt jeder Freiburg, früher musste man sagen, das ist in der Nähe der Schweiz. Man wird wahrgenommen und mit Komplimenten überschüttet, das genießen wir, das ist schon schön."

… die Kaderqualität: "Jeder brennt darauf, sich nicht zu verletzen oder wenn, dann so schnell wie möglich zurückzukommen, weil du Angst hast, den Anschluss zu verlieren. Als wir um den Ligaerhalt gekämpft haben, dachten wir, es darf bloß keiner ausfallen. Jetzt können wir das auffangen. Es ist ein krasser Konkurrenzkampf, wenn alle fit sind. Dass es nach dem Abgang von Kevin Schade kein Thema war, einen Neuen zu holen, war ein Kompliment für die Offensive."

… seine persönliche Saisonbilanz mit 12 Jokereinsätzen und null Toren in der Bundesliga sowie acht Einsätzen, viermal von Anfang und einem Elfmetertor in den beiden Pokalwettbewerben: "Ich bin eigentlich nicht unzufrieden, das einzige was fehlt, sind Tore. Daran werde ich gemessen. Ich habe zwölf von 15 Spielen in der Liga gemacht, keins von Beginn an, um die 150, 160 Minuten, klar hätte ich mir vielleicht bisschen mehr gewünscht, Aber in der Europa League und im Pokal habe ich alle Spiele gemacht, die Tore haben halt gefehlt. Es passt aber zu Freiburg, dass keiner darüber redet. Christian Streich hat die Hand darüber und schützt jeden, das ist für mich angenehm. Und ich kriege meine Einsätze nicht geschenkt. Mein Ziel für die Rückrunde ist, wieder das erste Bundesligator zu machen, hoffentlich insgesamt das eine oder andere wichtige Tor zu erzielen. Ich muss nicht 18 Freistöße rausholen und Bälle an der Mittellinie festmachen, werde aber noch drei vier Mal richtig stehen. Es gibt zwar auch schlechte Trainingstage oder ein Testspiel wie gegen Basel mit wenig Aktionen. Aber ich fühle mich fit und traue es mir zu, nochmal wichtig zu sein."

… seinen aktuellen Wert für die Mannschaft: "Ich fühle mich nicht so, dass ich sportlich groß zum Erfolg beigetragen habe, weil einfach die Tore fehlen, auch wenn ich mal auf der Linie geklärt habe. Dann setzt man sich natürlich damit auseinander. Würde ich bis Saisonende kein Tor mehr schießen, würde sich schon die Frage stellen: Welchen Mehrwert habe ich eigentlich noch? So wie es jetzt ist, ist es schade, aber auch okay, dass ich noch kein Ligator habe. Wären wir Tabellen-16., würde ich sagen: Ey Petersen, Mist, du musst eigentlich auch noch liefern. Aber niemand in der Mannschaft oder dem Staff gibt mir ein schlechtes Gefühl oder fragt: Was ist da los? Aber natürlich schaue ich auf die Quote und da steht die Null. Das nervt mich. Deswegen habe ich mich auch über das blöde Elfmetertor in der Europa League in Quarabag gefreut, weil ich wenigstens mal ein Erfolgserlebnis hatte, weil ich den eigenen Namen mal wieder lesen konnte. Man ist ja auch süchtig danach. Trotzdem: Ich hätte nicht gedacht, dass da im Winter eine Null steht und es mir trotzdem so gut geht damit."

… die veränderten Schlussphases für ihn als Joker: "Wir führen inzwischen oft und spielen da in der Schlussphase gar nicht mehr so nach vorne. Ich bin oft reingekommen und hatte das Gefühl, es geht jetzt mehr darum, zu verwalten. Die Spiele sind jetzt anders zwischen der 80. und 90. Minute."

… seine Gedankenspiele über das Vertragsende am Saisonende hinaus: "Niemand macht mir Druck, den mache ich mir höchstens selber. Die Planung für die Zeit danach wird aber aktueller. Mein Vater ruft an, meine Mutter ruft an, meine Oma ruft an, meine Frau fragt mich jeden Tag (lacht). Nein, nicht jeden Tag. Aber wenn wir spazieren gehen, spinnt man mal rum. Macht man nochmals was anderes? Verlängert man nochmal? Wie werde ich gesehen? Was macht es mit meinem Ruf? Das spielt alles eine Rolle. Aber es ist nicht so, dass ich Angst habe vor dem Ende. Im Gegenteil, ich freue mich auch darauf. Aber ich habe noch nie konkret mit Jochen Saier (Sportvorstand, Anm. d. Red.) über irgendwas gesprochen."

… ein mögliches Auslandsengagement: "Mein Berater kommt schon ab und zu an und sagt: Da wäre was. Dann frage ich mich: Warum willst du das nicht machen? Mal ein anderes Land, mal eine andere Stadt sehen, für neun oder sechs Monate. Aber irgendwie hat mich das bislang nicht gereizt. Wir haben ja auch kein Kind, es wäre also einfach zu zweit. Aber Torsten Frings, der zum Karriereende in Toronto gespielt hat, hat mal erzählt: Du fliegst Donnerstagnacht zum Auswärtsspiel, Freitag Training, dann fliegst du Samstagnacht zurück und deine Frau ist die ganze Zeit alleine. Nach drei Wochen hast du alles gesehen, setzt vielleicht deine Beziehung aufs Spiel. Ich bin total glücklich in Freiburg, genieße es, ein zu Hause zu haben."

… die Tatsache, im Winter keinen Wechsel anzustreben: "Vergangenen Winter habe ich mich gegen Köln entschieden, weil ich Angst hatte, ein mögliches Pokalfinale, einen Pokalsieg zu verpassen. Ich hatte das Gefühl, dass wir weit kommen können und dachte: Dann hockst du im Mai vielleicht in Köln, wirst Achter und die anderen spielen ein Pokalfinale. Das ist jetzt wieder so. Wir können viel erreichen und es wäre schade, etwas davon zu verpassen."

… den Wechsel von Kevin Schade nach Brentford: "Für mich ergibt der Transfer total Sinn. Der kann irgendwann Mal bei 60 Millionen landen, weil er total Veranlagung hat, Sprungkraft und Tempo. Wenn wir nach den Spielen noch Läufe gemacht haben, hat er mir bei der Wende fünf Meter abgenommen. Da dachte ich: Das gibt‘s doch nicht, wo ist der jetzt schon wieder hin? Obwohl er manchmal eine etwas verschlafene Art hatte, war er beim Abschluss immer sehr konzentriert. Bei ihm habe ich gleich gesagt: Der bringt alles mit, um ein großer Spieler werden zu können."

… die zusätzliche Qualität durch die Sommerzugänge wie Ritsu Doan: "Wahnsinnig, dass wir so einen Spieler holen können. Als er gegen Deutschland für Japan reinkam, hatte ich sofort das Gefühl, er kann was bewegen. So gut, wie er ist, könnte er sich vorne ausruhen - macht er aber nicht, sondern arbeitet mit nach hinten. Wir haben inzwischen zwar Ausnahmespieler, aber das Gefüge passt einfach."