Peters zurück aus Aachen: FSV Frankfurt hat seinen Torschützenkönig wieder

Für Cas Peters hat sich der Wechsel zu Alemannia Aachen als großes Missverständnis entpuppt. Nun kehrt der niederländische Stürmer zum FSV Frankfurt zurück, bei dem er zum Torschützenkönig gereift ist.

Sechs meist kurze Einsätze, kein einziger Treffer: Die Bilanz von Cas Peters bei Alemannia Aachen seit Sommer 2023 dürfte so manchen Beobachter des FSV Frankfurt in Staunen versetzt haben, denn am Bornheimer Hang lasen sich die Zahlen des 30-jährigen Niederländers komplett anders: Nach seinem Wechsel im Winter 2021/22 schoss Peters für die Frankfurter zunächst vier Tore in acht Einsätzen, um eine Saison darauf mit 22 Treffern in 32 Spielen Torschützenkönig der Regionalliga Südwest zu werden.

Jetzt, nach einem missglückten Halbjahr am Tivoli, kehrt Peters auf Leihbasis zurück nach Frankfurt. "Ich habe ein gutes Gefühl und werde alles dafür geben, dass ich an meine Leistungen der Vorsaison wieder anknüpfen kann und mit dem FSV Frankfurt die Saison erfolgreich abschließe", sagt Peters in einer Meldung.

Bekannte Abläufe

Sein neuer alter Trainer Tim Görner ist sich sicher: "Mit Cas' Erfahrung und Spielverständnis wird er unserem Offensivspiel mehr Struktur verleihen und mit seinen Torabschlussqualitäten für viel Gefahr sorgen. Da Cas nach nur einer Halbserie Abwesenheit zu uns zurückkehrt, wird er keine allzu lange Eingewöhnungszeit benötigen, da er die Abläufe bereits kennt."

Wie es im Sommer mit Peters weitergeht, kann so frisch nach dem vereinbarten Leihgeschäft unmöglich prognostiziert werden. Aachens Geschäftsführer Sascha Eller hofft für den Moment, dass Peters wieder in Form kommt: "Die Situation für Cas ist hier in Aachen selbstverständlich nicht zufriedenstellend für ihn. Es macht demnach Sinn, an alter Wirkungsstätte wieder in den Spielrhythmus zu kommen und wieder aufzublühen."

Der Peters-Transfer kommt für den FSV Frankfurt auch deswegen wie gerufen, da sich mit Aziz Bouhaddouz der vor Saisonbeginn eingeplante Nachfolger schon wieder verabschiedet hat.