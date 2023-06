Peters unterschreibt: Alemannia Aachen bekommt einen Torschützenkönig

Transfer-Coup für Alemannia Aachen: Wie der ehemalige Bundesligist am späten Mittwochabend bekannt gab, kommt mit Cas Peters der amtierende Torschützenkönig der Regionalliga Südwest vom FSV Frankfurt an den Tivoli.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Transfers

In der Gerüchteküche garte sein Name bereits auf heißer Flamme, jetzt ist es offiziell: Cas Peters stürmt kommende Saison für Alemannia Aachen. Ein Spieler, der weiß, wo das Tor steht, denn neben fünf Toren in 31 Einsätzen in der niederländischen Eredivisie konnte der 30-jährige Angreifer auch auf Deutschlands Regionalliga-Bühnen glänzen, wurde 2022/23 mit 22 Saisontreffern im Trikot des FSV Frankfurt Torschützenkönig der Regionalliga Südwest.

Nach dem Anfang der Woche endgültig klar wurde, dass Peters am Bornheimer Hang nicht verlängern wolle, machte die Alemannia nun Nägel mit Köpfen. "Mit Cas konnten wir einen weiteren Top-Transfer tätigen. Er kann nicht nur durch seine fußballerischen Qualitäten überzeugen, sondern passt auch super ins Team", sagt Geschäftsführer Sascha Eller auf der vereinseigenen Internetseite. Gerade die Verteidiger in der Regionalliga West werden sich 2023/24 wohl warm anziehen müssen, denn Eller zählt auf: "Mit Marc Brasnic, Sascha Marquet und Cas sind wir im Sturm nun top aufgestellt." Mit Jannik Mause verloren die Aachener allerdings auch einen treffsicheren Angreifer an Drittligist FC Ingolstadt 04.

Und warum wollte Peters zur Alemannia? "Der Hauptgrund bei diesem großen Traditionsverein unterschrieben zu haben, waren für mich das Vertrauen und die guten Gespräche, die wir mit den Verantwortlichen hatten." Und die Ambitionen: "Außerdem glaube ich an die Pläne, die der Verein hat und bin überzeugt, dass wir gemeinsam vieles erreichen werden." Das Ziel 3. Liga dürfte nicht erst seit der Peters-Verpflichtung für Aachen schwer abzustreiten sein.