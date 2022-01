Peters, Sinning und die Kandidatur gegen Koch: "Das ist genau der wunde Punkt"

Im Kampf ums Amt des DFB-Präsidenten gilt Peter Peters beim Bundestag am 11. März als Außenseiter gegenüber Bernd Neuendorf. Gemeinsam mit der potenziellen Vizepräsidentin Prof. Dr. Silke Sinning und dem Schatzmeister-Kandidaten Ralf Viktora hat der langjährige Schalker Finanzvorstand jedoch eine klare Idee entwickelt für die künftige Ausrichtung des Verbands. Im großen Interview mit dem kicker erläutert das "Team Peters" seine Pläne und Perspektiven.

Dass zwei Präsidiumsmitglieder eines Landesverbandes - Sinning und Viktora zählen zum Führungsgremium in Hessen - mit dem DFL-Kandidaten Peters gemeinsame Sache machen, hat das Weltbild so manchen Funktionärs erschüttert. Derweil betont Viktora, seit 2016 Schatzmeister im HFV: "Diesen konstruierten Gegensatz zwischen Amateuren und Profis habe ich nie verstanden. Ich habe auch intern immer gesagt: Wir brauchen alle an einem Tisch."

Genau dafür steht das Trio, das mit dem auch international weithin vernetzten Multifunktionär Peter Peters, der Sportpädagogin Sinning und dem ehemaligen Schiedsrichter sowie Finanzexperten Viktora verschiedenste Perspektiven in sich vereint. Auf Verärgerung stieß Sinnings und Viktoras Zusammenarbeit mit Peters unter anderem bei HFV-Präsident Stefan Reuß. Dem entgegnet Peters: "Das macht das ganze Thema DFB vielleicht so schwierig: Dass schnell die inhaltliche Diskussion verlassen wird, um zu einer machtpolitischen überzugehen."

HFV-Präsident legt Sinning und Viktora den Rücktritt nahe

Das hessische Online-Portal "torgranate" berichtet am Sonntag sogar von einer internen Mail, in der HFV-Präsident Stefan Reuß fordert: Sinning und Viktora sollten entweder "auf das Ansinnen einer Kandidatur verzichten" oder "ihre Funktionen im Hessischen Fußballverband niederlegen".

Nach kicker-Informationen ist diese Mail authentisch, weshalb auch der Aufsichtsrat des Verbandes inzwischen mit der heiklen Angelegenheit befasst ist. Umso brisanter wird das Thema, als Sinning sich auf dem DFB-Bundestag in einem etwaigen zweiten Wahlgang um einen Vizepräsidenten-Posten ausgerechnet dem umstrittenen Süddeutschen Präsidenten Dr. Rainer Koch gegenüberstellen will.

Das, erklärt die 52-Jährige im kicker-Interview, sei "genau der wunde Punkt, weswegen ich entsprechende Gegenwehr aus den Verbänden erfahre". Koch mache seine Arbeit "sehr akribisch", gegen ihn anzutreten bereite ihr "Magengrummeln", so Sinning. Aber: "Auch ich sehe in der Rückbetrachtung, dass es eine Veränderung braucht. Und das ist nur machbar, wenn er nicht mehr dabei ist. Wir wollen eine andere Arbeitskultur als die, für die Rainer Koch steht." Wichtig sei ihr dabei aber: "Ich würde für ein Amt und für Themen antreten, nicht gegen eine Person. Und dies muss demokratisch möglich sein."

"Frauenquote ist vermutlich ein richtiges Zeichen"

Als "Feigenblatt" bezeichnet Sinning unterdessen den Antrag des DFB-Präsidiums und das gleichzeitige Vorhaben Neuendorfs, auf einem neu geschaffenen Posten eine Vizepräsidentin für Diversität und Gleichstellung zu installieren. Diese Stelle "auch noch weiblich auszuschreiben", ergebe "gerade beim Thema Gleichstellung ein schiefes Bild. Da müsste es doch egal sein, ob Mann oder Frau."

Andererseits plädiere sie für eine künftige Frauenquote in den DFB-Gremien: "Ursprünglich hatte ich das Gefühl, dass sich die Frauen auch so durchsetzen, weil wir starke Frauen haben. Aber ich erlebe es anders. Es wird zu lange dauern, bis man es in die Köpfe hineinbekommt. Deshalb ist eine Quote vermutlich doch ein richtiges Zeichen."

Grundlagenvertrag, Projekt Zukunft und Sparmaßnahmen

Außerdem schildert das Trio, wie ein Interessenausgleich von Profis und Amateuren in den anstehenden Verhandlungen über einen neuen Grundlagenvertrag funktionieren soll, warum das Projekt Zukunft in wesentlichen Punkten zu scheitern droht, wie sich für den DFB künftig gravierende Sparmaßnahmen umsetzen ließen und warum geheime Wahlen für unabdingbar gehalten werden.

Das komplette Interview mit Peters, Sinning und Viktora lesen Sie in der Montagausgabe des kicker (oder ab Sonntagabend auch im eMagazine).