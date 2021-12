Peters: "Demokratisch schwierig"

Nachdem die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände sich bei einer Enthaltung für Bernd Neuendorf als DFB-Präsidenten ausgesprochen haben, übt dessen Gegenkandidat Peter Peters Kritik an dem Vorgehen.

Überrascht sei er zwar nicht, erklärt der scheidende Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL), der vom Westfälischen Leichtathletik- und Fußballverband für das höchste Amt im deutschen Fußball vorgeschlagen worden war. Aber: "Die Konferenz hat weder ein Vorschlagsrecht für ein Amt noch kann sie das Wahlverfahren festlegen. Das obliegt dem Bundestag entsprechend Satzung und Geschäftsordnung. Es wird aber zunehmend ein anderer Eindruck vermittelt, was ich demokratisch für schwierig halte", sagt Peters. Bereits im Vorfeld des heutigen Treffens waren Gerüchte aufgekommen, dass bestimmte Funktionäre ein derartiges Vor-Votum auf die Tagesordnung hieven würden. Tatsächlich wies die dem kicker vorliegende Agenda der Sitzung lediglich zwei Punkte aus betreffend den DFB-Bundestag, wo am 11. März 2022 der Nachfolger von Fritz Keller gewählt wird: "Personalia" und "Anträge".

Bindenden Charakter hat die Vorwahl nicht, zumal die Nominierungsfrist noch bis 11. Februar läuft. Gemessen an dem eindeutigen Votum aber scheinen Peters Chancen schlecht zu stehen. Der 59-Jährige sieht dies anders, spricht bei der Konferenz der Landes- und Regionalchefs von einem Beratungsorgan, das "offensichtlich anders benutzt wird als in der Satzung geregelt. Die persönlichen Gespräche und Einschätzungen der Delegierten sind mir wichtiger." In den Augen des früheren Schalker Finanzvorstands "werden ganz viele Delegierten-Stimmen bei diesen vermeintlichen Beschlussfassungen überhaupt nicht berücksichtigt, was das Bild des deutschen Fußballs nicht korrekt wiedergibt."

Wählen die Delegierten am 11. März geheim oder in offener Abstimmung?

Das Manöver wirkt angesichts der Tatsache, dass es keinerlei formale Folgen hat, erstaunlich und könnte interpretiert werden als Versuch, Peters vom Rückzug zu überzeugen respektive potenzielle weitere Bewerber von einer möglichen Kandidatur abzubringen. Zumal die Frage heiß diskutiert wird: Wählen die Delegierten am 11. März geheim oder in offener Abstimmung? Die Satzung sieht grundsätzlich eine geheime Wahl vor. Für den Fall einer Einzelkandidatur kann jedoch auf Antrag ein öffentliches Votum herbeigeführt werden. Ein Umstand, der beim letzten Bundestag 2019 für Irritationen sorgte, weil manch Delegierter die Abfrage des damaligen Versammlungsleiters zur offenen Wahl lediglich auf die Präsidentenwahl bezogen hatte. Dann aber wurde gewissermaßen 'en bloc' nicht-geheim abgestimmt. Darüber beschwerten sich Funktionäre in einer Sitzungspause.

Die Frage des geheimen Votums betrifft dabei weniger die Präsidentenwahl, sondern die der Vize-Präsidenten. Hier schicken die Regionalverbände je einen Kandidaten ins Rennen, aus dem Süddeutschen Fußballverband läuft es auf Dr. Rainer Koch heraus, der den DFB aktuell gemeinsam mit Peters interimistisch führt - wieder einmal. Seine Kritiker, zu denen zahlreiche Vertreter der DFL gehören, streben ein nicht-öffentliches Votum an. Seitens der Landesverbände, so schilderte es zuletzt der Hamburger Verbandschef Christian Okun gegenüber dem kicker, geht man offenbar von einer geheimen Wahl im März aus.

