Peterka macht das Dutzend voll

Das Formhoch von J.J. Peterka hält an. Nach dem 5:2 der Sabres über die Coyotes steht ein Dutzend Tore in der Saisonbilanz des 21-Jährigen. Die NHL am Dienstagmorgen.

Gratulationen abholen: J.J. Peterka nach seinem Tor gegen Arizona. NHLI via Getty Images