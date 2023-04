Peterka leitet Overtime-Sieg ein: Detroits Play-Off-Hoffnung lebt

JJ Peterkas elftes Saisontor brachte den Erfolg von Buffalo gegen die New York Rangers auf den Weg. Die Sabres wahren die leisen Chancen auf einen Play-off-Einzug, der für Detroit kaum mehr machbar ist. Die NHL vom Freitagabend.

Peterka traf für Buffalo im ersten Drittel zur Führung, die Jordan Greenway im zweiten Abschnitt zunächst ausbaute (28.). Die Rangers, bereits sicher in den Play-offs, gaben sich jedoch nicht geschlagen: Kaapo Kakko (33.) und Adam Fox (50.) egalisierten, es ging in die Verlängerung. Am Ende jubelten dann doch die Sabres, dank Jeff Skinners Treffer in der zweiten Minute der Extrazeit stand ein 3:2 auf der Anzeigetafel.

Bei Buffalo gab Torhüter Devon Levi sein NHL-Debüt, mit 31 parierten Schüssen feierte der 21-Jährige einen starken Einstand und war hinterher natürlich glücklich: "Davon habe ich mein Leben lang geträumt", freute sich Levi. Der dritte Sieg aus den vergangenen vier Partien sieht Peterka & Co. in der Eastern Conference nun fünf Punkte hinter den Pittsburgh Penguins, die derzeit den letzten Wildcard-Platz einnehmen.

Seiders Serie hält, aber Detroit früh chancenlos

Im Osten befinden sich drei Plätze hinter den Sabres die Detroit Red Wings um Moritz Seider. In Winnipeg ging das Team aus der Autostadt mit 2:6 (0:3, 0:2, 2:1) baden. Die Jets trafen zunächst, wie sie wollten und führten gegen eine überforderte Gäste-Defensive nach 33 Spielminuten bereits mit 5:0. Für Seider ist es sicherlich ein schwacher Trost, dass er den Treffer zum 1:6 durch David Perron auflegte und damit in den vergangenen drei Spielen mindestens eine Torvorlage erzielt hat. Denn die K.-o.-Phase gerät für die Red Wings in immer weitere Ferne und ist nurmehr theoretischer Natur.