Peterka assistiert beim Sabres-Kantersieg in Montreal - Red Wings gewinnen Lotterie

Paukenschlag der Buffalo Sabres nördlich der Grenze in Kanada: J.J. Peterka und seine Teamkollegen haben per Kantersieg in Montreal den Sieg entführt. Auch Moritz Seider durfte am Ende strahlen. Die NHL am Freitagmorgen.

Da, wo es wehtut: J.J. Peterka nimmt das Canadiens-Tor und Goalie Jake Allen ins Visier. NHLI via Getty Images