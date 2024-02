Peter Walz hofft nach Verlängerung auf Klassenverbleib

Mit seiner Verlängerung setzte Kapitän Peter Walz beim ThSV Eisenach ein Zeichen. Der Aufsteiger steckt im Kampf um den Klassenverbleib, auch wenn es in Göppingen die dritte Niederlage im Jahr 2024 setzte. Walz zeigte sich vor dem Spiel dennoch optimistisch und hofft auch für sich selbst auf mehr Spiele in der 1. Liga.

Peter Walz will mehr als 34 Bundesliga-Spiele in seiner Vita haben. Marco Wolf

"Natürlich fühle ich mich sehr wohl in Eisenach. Ich bin dem ThSV Eisenach sehr dankbar, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, hier Erstliga-Luft zu schnuppern. Das läuft bis jetzt super", so Peter Walz, der vor dem Spiel seines Teams in Göppingen am Dyn-Mikrofon anfügte: "Deswegen bin ich sehr dankbar und natürlich freue ich mich auf die nächsten zwei Jahre."

Auf die Rückrunde hinsichtlich des Optimismus für eine weitere Erstliga-Saison mit dem ThSV Eisenach erklärte der Kapitän des Aufsteigers vor dem Anwurf des gestrigen Spiels: "Eigentlich bin ich sehr zuversichtlich. Ich weiß, was wir jeden Tag im Training abreißen und wir müssen es jetzt nur noch schaffen, das am Wochenende auf die Platte zu kriegen."

Am Donnerstag gelang dies nur bedingt, in Göppingen setzte es eine Niederlage - mit 13:31 Punkten ist das rettende Ufer für den Tabellenvorletzten aber weiter in Sichtweite - selbst Göppingen als Tabellenachter ist nur sechs Punkte entfernt. "Ich habe heute im Vorbericht gelesen, dass Tim Kneule heute sein 500. Bundesliga-Spiel macht. Ich habe erst 22, aber es sollen mehr als 34 werden", zeigt sich Peter Walz optimistisch.

Die Vertragsverlängerung von Peter Walz beim ThSV Eisenach war vor dem Spiel gegen Gummersbach vermeldet worden. Der Polizeikommissar wird dafür für zwei weitere Jahre von der Landespolizei Thüringen freigestellt, wie Rene Witte erläuterte. Walz war 2021 von Drittligist HSG Saarlouis zum ThSV gewechselt.

