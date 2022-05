Peter Perchtold verstärkt ÖFB-Teamchef Rangnick als Co-Trainer

Peter Perchtold heißt der Nachfolger von Jürgen Säumel als Assistenztrainer des österreichischen Nationalteams. Wie der ÖFB in einer Aussendung bestätigt, wird der 37-Jährige das Trainerteam von Chefcoach Ralf Rangnick künftig verstärken und neben Lars Kornetka als Co-Trainer fungieren.

Peter Perchtold heuert beim österreichischen Nationalteam an. IMAGO/Sportfoto Rudel

Beim ÖFB gibt man die Verpflichtung von Peter Perchtold als neuen Co-Trainer von Ralf Rangnick bekannt. Der 37-jährige Sohn eines Österreichers und einer Deutschen tritt somit die Nachfolge des zu den WAC Amateuren abgewanderten Jürgen Säumel an und wird neben Lars Kornetka als Co-Trainer im österreichischen Nationalteam fungieren. "Mit Peter Perchtold konnten wir einen weiteren Top-Mann mit großem Potential für das Nationalteam gewinnen. Gemeinsam mit unseren bewährten Fachleuten sind wir sehr gut aufgestellt, und ich freue mich sehr auf den Start der Vorbereitung auf die bevorstehenden UEFA-Nations-League-Spiele", so Sportdirektor Peter Schöttel.

Perchtold war seit 2020 als Assistenztrainer von Pellegrino Matarazzo beim deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart tätig, davor war er auch schon Co-Trainer von Martin Schmid beim 1. FSV Mainz 05 sowie beim FC Schalke 04 unter Dominico Tedesco, mit dem er 2018 den Vizemeistertitel in der deutschen Bundesliga feiern konnte, gewesen. 2021 schloss er den UEFA-Pro-Diplom-Kurs der ÖFB-Trainerakademie ab.

Nations-League-Kader-Bekanntgabe am 23. Mai

Zudem bestätigte der ÖFB, dass Tormanntrainer Robert Almer und Spielanalyst Stefan Oesen auch in Zukunft weiterhin unverändert Teil des Trainerteams sein werden. Der weitere Betreuerstab bleibt ebenso gleich.

Der Kader für die anstehende Nations League wird am 23. Mai um 11.30 Uhr bekanntgegeben. Dort geht es am 3. Juni mit dem Auswärtsspiel in Kroatien los, nur drei Tage trifft man Zuhause auf Dänemark und bekommt es vier Tage später ebenfalls vor eigenem Publikum mit Weltmeister Frankreich zu tun.