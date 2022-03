Peter Hermann wird 70 - Jupp Heynckes gratuliert

An diesem Dienstag, 22. März, wird Peter Hermann 70 Jahre alt. Der frühere Profi, der für Bayer 04 ganze 216 Spiele absolviert hatte, war später an der Seite von Cheftrainer Jupp Heynckes (76) dessen Assistent in Leverkusen (2009 bis 2011) sowie beim FC Bayern (2011 bis 2013 sowie 2017/18). Hier gratuliert der ehemalige Coach seinem Co-Trainer.

Ein Erfolgsduo: Jupp Heynckes (li.) und Peter Herrmann. imago images/Revierfoto