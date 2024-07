Petar Cikusa: Kein Olympia, dafür U20-Europameisterschaft

Er ist einer der größten Talente der Welt: Spaniens Petar Cikusa. Trotz Nominierung für den vorläufigen Kader wird der Rückraumspieler die Olympischen Spiele aber verpassen: und stattdessen bei der U20-EM für Wirbel sorgen.

"Wenn ich die Chance habe, in Paris zu sein, werde ich sehr glücklich sein. Und wenn nicht, würde ich gerne mit meinen Juniorenkollegen zusammen sein und diesen Sommer die Europameisterschaft spielen", hatte Cikusa nach seiner Nominierung in den vorläufigen Olympia-Kader gesagt.

Nun ist klar: der 18-jährige wird nicht mit nach Paris reisen. Zwar trainierte der Rückraumspieler bisher bei der Mannschaft für die Olympischen Spiele mit, dennoch wird er nun zum U20-Team stoßen. Trainingsauftakt ist am heutigen Freitag in Granollers.

Am 10. Juli startet die U20-EM in Celje in Slowenien. In der Gruppenphase treffen die Spanier dabei auf Frankreich, die Schweiz und die Färöer.

Kader: Spanien U20

Torhüter: Álvaro Pérez (Ademar León), Pau Panitti (BM Granollers)

Rückraum Mitte: Ferrán Castillo (BM Granollers), Javier Miñambres (Ademar León), Petar Cikusa (FC Barcelona)

Rückraum rechts: Djordje Cikusa (FC Barcelona), Óscar Grau (FC Barcelona)

Rückraum links: Pablo Herrero (Atlético Valladolid), Eduardo Escobedo (Club BM Los Dólmenes)

Rechtsaußen: Xavi González (SCDR Anaitasuna), Alberto Delgado (Club Cisne Balonmano)

Linksaußen: Ian Barrufet (FC Barcelona), Pablo Guijarro (BM Granollers)