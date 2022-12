Pesic über Trinchieris Zukunft: "Das hängt von ihm ab"

Bleibt Andrea Trinchieri über den Sommer 2023 hinaus Trainer des FC Bayern Basketball? Die Entscheidung liegt beim Italiener selbst, betont Manager Marko Pesic.

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung ließ Pesic durchblicken, dass Trinchieri entscheiden müsse, ob er beim FCBB bleiben will. "Das hängt von ihm ab", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Zugleich machte Pesic klar, mit der Arbeit des charismatischen Italieners hochzufrieden zu sein - auch wenn die Münchner seit Trinchieris Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren "nur" einen Pokalsieg (2021) verbucht haben. "Das muss man in einem größeren Kontext sehen", so Pesic, der vor allem auf die Umstände und Folgen der Corona-Pandemie verweist. "Wir haben 2018 eine Strategie bis 2023 entwickelt, aber die Pandemie hat uns fast auf null zurückgeworfen." Das Spielerbudget sei um zwei Fünftel gekürzt, der eingeschlagene Weg zwangsweise verlassen worden. "Andrea kam, als wir mit dem Rücken zur Wand standen. Und dafür hat er eine herausragende Arbeit geleistet."

Unter Trinchieris Anleitung musste sich der FCBB im Meisterschaftsrennen zwar zweimal dem großen Rivalen Alba Berlin geschlagen gegeben, zog dafür aber 2021 (als erstes deutsches Team) und 2022 in die Play-offs der Euroleague ein. "Wir waren in den vergangenen beiden Saisons international weit über unserem Plan", so Pesic. Klar ist aber: In dieser Saison peilen die Münchner wieder die Meisterschaft an, der Kader wurde dafür insbesondere auf den deutschen Positionen verstärkt.

Wann und ob Trinchieri unabhängig vom sportlichen Abschneiden über seine Zukunft entscheidet, steht noch nicht fest. Die Gerüchteküche jedenfalls brodelt: Immer wieder wurde und wird der gebürtige Mailänder, der einst bei Brose Bamberg eine Ära mit drei Meistertiteln und vielen Topspielern prägte, mit anderen finanziell stärkeren Klubs in Verbindung gebracht, etwa im November mit Real Madrid. Doch akuten Handlungsbedarf gibt es nicht. "Eines vorneweg: Wenn ich Real wäre und einen Trainer suche, würde ich mir Andrea anschauen. Aber es gab weder Kontakt noch hat mich jemand angerufen, noch hat Andrea etwas gesagt", sagt Pesic. Geduld ist also gefragt.

SAP Garden: Pesic plant 2024 mit dem Umzug

Das betrifft auch den Umzug in den SAP Garden. Die neue Multifunktionshalle, die momentan auf dem Münchner Olympiagelände entsteht, soll bei Basketball-Spielen über 12.000 Zuschauern Platz bieten und das Niveau im Vergleich zum Audi Dome auf ein neues Level heben. Die geplante Fertigstellung hat sich aufgrund der Pandemie jedoch verzögert (Pesic: "Ohne Corona wären wir bereits im SAP Garden"), die gestiegenen Baukosten tun ihr Übriges. Wie erwartet, werden im kommenden Jahr noch keine Spiele der Bayern-Basketballer in der neuen Arena stattfinden. "Wir gehen davon aus, im ersten Quartal 2024 einzuziehen, vielleicht auch erst im zweiten", erklärt Pesic.